En 2025 consumo de energía eléctrica de ANDE crece 10,74% y pérdidas bajan al 21%

Durante su presentación, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, subrayó que la gestión se centró en garantizar la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ante una demanda que continúa en ascenso. Hasta noviembre de este año, el consumo de energía eléctrica a nivel nacional registró un incremento del 10,74%, mientras que la energía facturada creció un 18,22%, cifras que reflejan el dinamismo económico y el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en todo el territorio paraguayo, dijo.

En lo que respecta a la gestión comercial, la institución logró que la morosidad de los clientes particulares baje al 18,81% al cierre de noviembre. Esta mejora en la recaudación, que aumentó un 15,20%, se complementó con una reducción en las pérdidas de distribución, las cuales bajaron del 26,51% al 21%, consolidando una operación mucho más eficiente y rentable para el Estado.

El área de distribución eléctrica también reportó metas superadas. Al 20 de diciembre, la ANDE alcanzó un incremento de 481.000 kVA en la potencia instalada de transformadores, sobrepasando la meta inicial de 425.000 kVA.

Asimismo, cambiaron más de 817 kilómetros de conductores desnudos por líneas protegidas, una medida estratégica para minimizar interrupciones del servicio, y realizaron el mantenimiento integral de 357 alimentadores de Media Tensión, superando los objetivos programados para este ciclo.

En el ámbito de la transmisión, el 2025 se consolidó con la culminación de obras críticas como la Subestación Valenzuela 500 kV, la Subestación Alto Paraná y la Subestación María Auxiliadora.