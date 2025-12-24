Crecimiento del PIB: ¿Cuánto creció la economía al tercer trimestre y que sectores destacaron?

De acuerdo con el reporte de Cuentas Nacionales Trimestrales que confirman la expansión de la economía en el presente periodo, desde el enfoque de la oferta, se destaca el crecimiento en todos los sectores productivos, con las mayores incidencias de los servicios y las manufacturas, seguidos de la generación de energía eléctrica, la agricultura, informó ayer el Banco Central del Paraguay en conferencia de prensa. Estos resultados se acercan a las proyecciones oficiales de cerrar el 2025 con un crecimiento del 6%.

Desde la óptica del gasto, técnicos del ente monetario central informaron que el crecimiento estuvo impulsado por el consumo privado, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones netas; en contraste, el consumo del gobierno presentó una contribución negativa.

Desempeño por actividad

De acuerdo con el reporte oficial, la agricultura registró un crecimiento interanual de 9,5% en el tercer trimestre del 2025, acumulando un crecimiento de 4,1% al cierre del tercer trimestre del 2025. El resultado del trimestre fue explicado fundamentalmente por los mayores niveles de producción de maíz, trigo, arroz y algodón.

Otro segmento que destacó fue la actividad manufacturera que verificó un crecimiento del 7,4% con respecto al mismo trimestre del 2024, mientras que la variación acumulada al cierre del tercer trimestre del 2025 fue del 6,3%. En este rubro destacaron la producción de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, cueros y calzados, textiles y prendas de vestir, químicos, papel, minerales no metálicos, maquinarias y equipos y otros.

En lo que respecta al sector de la construcción, el reporte del BCP detalla que creció 3,4% en el tercer trimestre, acumulando así hasta ese periodo del año, un crecimiento de 6,8% . En el tercer trimestre se registró un mayor ritmo de ejecución de las obras tanto privadas como públicas, incrementando a la par la demanda de los principales insumos empleados por el sector.

En cuanto al sector de electricidad y agua (que incluye las binacionales) repuntó 8,3% en el tercer trimestre, mientras que el resultado acumulado llegó a una expansión del 10,1%, según los datos oficiales.

Sin dudas, uno de los sectores más dinámicos de la economía fueron el de servicios que registró un aumento del 6,9% en el tercer trimestre del 2025, acumulando así un crecimiento de 6,6% al cierre del tercer trimestre. Incidieron en dicho resultado, los desempeños de la actividad comercial, de intermediación financiera, servicios de transporte, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios a las empresas, turismo, consultorías, inmobiliarios y otros.

En lo que respecta a la demanda interna, por componentes, se destacó el consumo privado que creció 5,1% en términos interanuales y la formación bruta de capital fijo (con aumento del 13,1%).