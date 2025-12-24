Peña dice que Paraguay tiene la economía más dinámica de la región

El presidente Santiago Peña aseguró en sus redes sociales que Paraguay se posiciona como la economía más dinámica de la región, al destacar los últimos datos de crecimiento divulgados por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sostuvo que la economía paraguaya registró un crecimiento acumulado del 6,5% hasta el tercer trimestre de 2025, según las Cuentas Nacionales Trimestrales. “Somos la economía más dinámica de la región”, sentenció.
De acuerdo con los datos compartidos por Peña, Paraguay presentó una variación interanual del 6,6% al cierre del tercer trimestre del año, superando a Colombia y Perú, que registraron ambos un crecimiento del 3,6%.
En cuanto a la variación acumulada, el país alcanzó el 6,5%, ubicándose por encima de Argentina, con 5,2%, y nuevamente de Perú, con 3,3%, según el gráfico difundido por el jefe de Estado.
Peña afirmó que estos resultados son producto del esfuerzo conjunto de los distintos sectores de la economía. “Esto significa que el esfuerzo de todos los sectores está dando frutos con más inversiones y más trabajo para las familias paraguayas”, señaló.
El presidente añadió que el desempeño económico confirma un proceso de consolidación y “el resurgir del gigante”.