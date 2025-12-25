MOPC: Nuevo Barrio Bañado Tacumbú alcanzó 32% de ejecución en su primera etapa

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur (PRVBS), informó que las obras de los equipamientos públicos y comunitarios del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, construidas en un predio de 67 hectáreas rellenadas en la Costanera Sur, ya registran un avance del 32%.

Estas infraestructuras forman parte de la primera etapa del proyecto, en la que posteriormente prevén la construcción de 2.500 viviendas destinadas a beneficiar a unas 9.500 personas, consolidándose una intervención de alto impacto social en el Bañado Sur de Asunción.

Actualmente, los trabajos continúan con avances sostenidos en la conformación de la infraestructura básica que permitirá el desarrollo del nuevo barrio. Esto incluye la ejecución del sistema vial interno, redes de alcantarillado sanitario, desagües pluviales, instalaciones eléctricas y redes de agua potable.

Entre las tareas más relevantes se encuentran los trabajos de relleno y nivelación de los terrenos destinados a las futuras manzanas habitacionales, así como la construcción de pavimentos de hormigón que facilitarán la conectividad y el acceso a las viviendas. De manera paralela, avanzan las redes cloacales y pluviales, los sistemas de provisión de agua potable y la instalación de postes de la red eléctrica, ya ejecutada en varios sectores del barrio.

Millonaria obra financiada por el BID

Las obras están a cargo del Consorcio TYCIV II SA, integrado por Topografía y Caminos SA y Constructora Isacio Vallejos SA, por un monto de G. 181.498.015.121 (equivalentes a US$ 23,5 millones al tipo de cambio actual), bajo la representación de Francisco Griñó.

Además de las viviendas y la infraestructura básica, el proyecto contempla la incorporación de equipamientos públicos y comunitarios, como centros educativos, unidades de salud, espacios de atención social, áreas verdes, plazas y otros servicios, que permitirán una integración urbana plena del nuevo barrio. Esta planificación integral se ve fortalecida por la participación activa de la comunidad, que acompaña el desarrollo de los trabajos y refuerza el carácter social de la intervención.