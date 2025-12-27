Paraguay: 75,8% de la población ya no es pobre, pero avance desacelera

Este proceso no fue lineal. A comienzos de los años 2000, el país enfrentó uno de los momentos más críticos del período analizado. En 2001/02, la pobreza total alcanzó 57,7% y la pobreza extrema se elevó a 16,2%, en un contexto de crisis regional que afectó con fuerza al empleo y a los ingresos. A partir de entonces, el punto de inflexión comienza a observarse desde mediados de la década, cuando la proporción de población no pobre vuelve a superar el 55% y retoma una trayectoria ascendente más estable.

Desde 2005 en adelante, la mejora se vuelve más consistente. La pobreza total desciende de 44,9% en 2005 a 39,0% en 2010 y continúa reduciéndose hasta ubicarse en 24,2% en 2024. En paralelo, la población no pobre supera el 70% a partir de 2013 y se consolida en torno a ese nivel durante la última década, con oscilaciones moderadas. El comportamiento sugiere que el crecimiento económico registrado en varios tramos del período logró trasladarse, al menos parcialmente, a los ingresos de los hogares.

Un componente central de esta dinámica es la reducción de la pobreza extrema. Desde el máximo de 16,2% en 2001/02, este indicador inicia un descenso marcado que se acelera después de 2010. Para 2015, la pobreza extrema ya se ubicaba en 5,4%, y en 2020 descendía a 3,9%. En 2024, el nivel se sitúa en 4,1%, ligeramente por encima del mínimo previo, pero muy por debajo de los registros históricos. En términos económicos, esta caída implica que una fracción importante de la población logró salir de situaciones de privación severa, con impactos directos sobre la demanda interna y la inclusión social.

El aumento de la población no pobre tiene implicancias macroeconómicas relevantes. Una base más amplia de hogares fuera de la pobreza suele traducirse en mayor consumo, mejor capacidad de ahorro y una estructura de demanda más estable. Asimismo, la reducción de la pobreza extrema tiende a aliviar presiones sobre el gasto social de emergencia y permite orientar recursos hacia políticas de inversión en capital humano e infraestructura. Sin embargo, la velocidad de mejora muestra señales de moderación en los últimos años.

Entre 2019 y 2024, la población no pobre creció apenas 2,7 puntos porcentuales, mientras que la pobreza total se redujo en una magnitud similar, sugiriendo que el país enfrenta una fase más compleja del proceso, donde la pobreza restante está asociada a factores estructurales como informalidad laboral persistente, baja productividad, brechas territoriales y limitada movilidad social. En este escenario, el crecimiento económico por sí solo podría no ser suficiente para sostener reducciones significativas sin mejoras en la calidad del empleo y en la capacidad de generación de ingresos.

Cabe señalar que los datos correspondientes a 2023 y 2024 incorporan las nuevas ponderaciones del Censo 2022, lo que puede introducir ajustes de nivel. Aun así, la tendencia de largo plazo es clara: Paraguay amplió de forma sostenida la proporción de su población no pobre y redujo de manera significativa la pobreza extrema. El desafío actual ya no es revertir un deterioro generalizado, sino evitar el estancamiento y consolidar avances que permitan que el crecimiento se traduzca en mejoras más homogéneas y duraderas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.