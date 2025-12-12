Fondos del IPS: temen por sistema financiero y jubilados a causa de Ueno

El diputado Espínola dijo que una de las tantas preguntas que pretende que respondan tanto el Instituto de Previsión Social (IPS) como el Banco Central del Paraguay (BCP) es “cómo se aseguran los fondos con la alta concentración de depósitos del IPS (en un solo banco) y que esto no haga que exista una inestabilidad dentro de la entidad bancaria Ueno Bank”, la cual calificó no como una entidad cualquiera, sino un “banco sistémico que, en el caso de que exista una inestabilidad, esto podría apeligrar a todo el sistema financiero”.

Apuntó que para él existen muchos elementos de alarma (incluidos como preguntas a aclarar en los pedidos de informes), empezando por el hecho de que el BCP permitió diferir a 20 años la cartera de morosos por unos US$ 300 millones de Ueno (en su fusión con Visión Banco) o el hecho de que los depósitos de fondos de IPS en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) creció un 2.188% desde que asumió Peña.

Si este banco cae, “va a atentar contra todos los jubilados de la República del Paraguay y va a apeligrar notablemente a todo el sistema financiero debido a la gran cantidad de depósitos (de fondos del IPS) que se encuentra en él, o sea, es como que todos los huevos pongamos en una misma canasta y eso representa un peligro para todo el sistema financiero”, insistió.

También dio otro ejemplo, mencionando que, de la noche a la mañana, Ueno se convirtió en el banco con la mayor cartera de clientes de tarjetas de crédito -estima entre 2 a 3 millones según los datos que posee- y que si cada uno de estos adeuda solo G. 1.000.000, implicará un impacto de unos US$ 426 millones.

Espínola aprovechó para solicitar al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre que los pedidos de informes “puedan ser enviados inmediatamente al BCP y al IPS, porque la ciudadanía -y sobre todo los jubilados- merecen saber cuál va a ser el destino de estos depósitos”.

Con un tono de evidente ironía, dijo que Latorre “todavía no firma, seguramente se le estará traspapelando o está teniendo mucho trabajo”, algo que suele ocurrir con proyectos que incomodan el Ejecutivo o sus “amigos”.

El ejemplo más reciente fue cuando cajoneó los pedidos de informes del caso “sobres del Poder”.

Espínola también dijo que el pedido de informes también responde a la falta de confianza en las instituciones de control del correcto uso de estos fondos de los jubilados, tanto sobre la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Mencionó también la desconfianza en el desacreditado Poder Judicial, al menos en los seis ministros de la Corte Suprema que mantuvieron una reunión secreta con Peña y el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

“Definitivamente, se han violado códigos de ética que son inviolables dentro de un sistema republicano” por parte de Peña, Cartes y los seis ministros, que “han incurrido en un comportamiento de ocultismo, oscurantismo y clandestinidad”, señaló.

Igual deben responder durante receso

Tanto el artículo 192 de la Constitución como la Ley Nº 2648 establecen que “los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días” y los plazos no se suspenden durante el receso parlamentario, que iniciará el próximo 21 de diciembre.

Resulta relevante la fecha de la comunicación al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Cámara de Diputados, ya que a partir de ahí empieza a correr el plazo ordinario de 15 días para la respuesta.