Piden informes a IPS ya que “si cae Ueno, pagarán los jubilados”

El diputado Raúl Benítez (independiente) dijo que los pedidos de informes presentados por su colega Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) y aprobado por el pleno, más que datos, seguramente intentará “defender lo indefendible”, lo cual consideró igualmente importante para evidenciar los intereses políticos detrás del manejo del dinero de los jubilados.

“La realidad es que hoy el Banco Central del Paraguay lo que demuestra es que se ha vuelto en un brazo ejecutor de Ueno Bank” y las decisiones que toman “están lejos de ser decisiones técnicas, ya que están más ligadas a las decisiones del interés de un banco en detrimento de todo el sistema financiero, y esto obviamente puede traer consecuencias”, acusó Benítez.

Recordó que el actual presidente del BCP, Carlos Carvallo, antes de asumir el alto cargo estatal, fue presidente de Ueno Bank, por lo que espera que ante estos pedidos de informes “traten de responder lo injustificable... si es que responden”.

No obstante, consideró que la respuesta posiblemente sirva para evidenciar aún más como opera el gobierno y como “el Banco Ueno pasó a ser el banco oficial del Estado básicamente”, ya que “es un banco que se sostiene con dinero público, que se sostiene con dinero de los jubilados y es un banco que existe gracias al BCP”.

Benítez apuntó que el banco “mimado” de Peña, que pertenece al Grupo Vázquez, del cual el mandatario era socio comercial hasta abril pasado, “es un banco artificial que es producto de decisiones políticas y fondos públicos”, ya que “no iba a ser posible su existencia o su crecimiento con un Estado fuerte o con un Estado que marque la cancha de igual manera para todos los bancos”.

El diputado opositor también remarcó que el control legislativo es importante, ya que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, donde recientemente fue designada como presidenta Griselda Maribel Figueredo de Giménez, no es garantía de control.

“La primera gran prueba que va a tener (Figueredo) es de tratar de marcarle la cancha y de jugar con igualdad de condiciones y proteger el dinero de los jubilados. Ahí sabremos si ella es una nueva secretaria del banco Ueno o si verdaderamente va a cuidar el fondo de los jubilados, que fue para lo que supuestamente se creó esta Superintendencia de Jubilación”, señaló Benítez.

El legislador opositor remarcó que aquí el objetivo del pedido de informes es precautelar el buen uso del dinero de los jubilados del IPS, y si eventualmente el gobierno tiene mecanismos para actuar ante una eventual “caída” del banco que acapara gran parte de los depósitos de IPS.

“Hoy la plata de los jubilados se concentra en un banco que nosotros no sabemos si va a poder sostenerse en el tiempo. Y al final, si hay un problema, ¿quién va a pagar? Va a pagar el jubilado. No va a pagar el banco. No van a pagar los dueños del banco. No va a pagar Peña”, sostuvo el diputado.

Finalmente, también esperan saber si existe algún plan por parte del Gobierno sobre “cómo van a sostener una posible caída del banco Ueno, que ha ascendido rápidamente y que puede caer también rápidamente y cómo ellos piensan amortiguar en caso de que eso ocurra, (o sea) el impacto en el sistema financiero y en la previsional”.

Banco “mimado” en varios aspectos

Banco Ueno desde el arranque del actual Gobierno ya recibió un trato privilegiado, empezando porque el Banco Central del Paraguay permitió diferir por 20 años su cartera de clientes morosos, que asciende a los US$ 300 millones (fruto de su fusión con Visión Banco).

A esto hay que sumar que de septiembre de 2023 a julio de este año, las captaciones de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno creció un 2.188%, con lo que el dinero de la previsional depositado en el banco amigo era de G. 1,60 billones.