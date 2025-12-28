Reservas Internacionales crecieron US$ 660 millones interanuales

La comparación entre diciembre de 2024 y hasta el 19 de diciembre de 2025 (últimos datos disponibles) resulta más ilustrativa del cambio de escenario. En diciembre de 2024 las reservas se ubicaban en US$ 9.872,3 millones, mientras que a la mencionada fecha de este año alcanzaron US$ 10.532,9 millones, representando un aumento absoluto interanual de US$ 660,6 millones, equivalente a una variación relativa positiva de 6,7%.

Al analizar la composición de las reservas, se observa que el oro monetario fue uno de los principales factores de crecimiento. Entre enero de 2024 y enero de 2025 el stock de oro pasó de US$ 541,1 millones a US$ 741,1 millones, con un incremento absoluto de US$ 200 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 37,0%. Esta tendencia se intensificó durante 2025: en diciembre de ese año el oro alcanzó US$ 1.140,4 millones, frente a US$ 687,4 millones en diciembre de 2024. El aumento interanual fue de US$ 453,0 millones, equivalente a una expansión relativa de 65,9%, reflejando tanto compras netas como el efecto de valuación internacional.

Las tenencias en dólares mostraron un comportamiento más moderado y, en algunos períodos, contractivo. En enero de 2024 el stock ascendía a US$ 8.881,5 millones, mientras que en enero de 2025 se redujo a US$ 8.612,2 millones, con una variación absoluta negativa de US$ 269,3 millones y una caída relativa de 3,0%. No obstante, hacia finales de 2025 el nivel de dólares se estabilizó en torno a US$ 8.651,2 millones, lo que implicó una contracción interanual de US$ 35,3 millones frente a diciembre de 2024, equivalente a -0,4%, mostrando una desaceleración clara del ajuste.

En conjunto, la evolución interanual de las reservas muestra un cambio cualitativo durante el año 2025. Aunque el inicio del año estuvo marcado por niveles similares a los de 2024, la segunda mitad evidenció una acumulación más firme, sostenida, principalmente, por el aumento del oro y una mayor estabilidad en las posiciones externas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones