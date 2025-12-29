MOPC firmó millonario contrato para asfaltar esta ruta: la cuarta obra con la ley “llave en mano”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó en la fecha los contratos para el diseño y la pavimentación de la ruta PY10, conocida como “Ruta de la Integración”, que unirá a los departamentos de Guairá, Caazapá y Alto Paraná.

La suscripción de los documentos tuvo lugar este lunes, en Mburuvicha Róga, entre la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, y los representantes de las empresas adjudicadas, ante la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, además de otras autoridades nacionales y departamentales.

La adjudicación se realizó mediante la Resolución N° 1934 del MOPC, correspondiente a la Licitación Pública Nacional para el Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta Nacional PY10, tramo San Cristóbal – Paso Yobái (ID N° 456747), luego de la evaluación técnica, económica y financiera realizada conforme a las disposiciones que reglamentan cuestiones específicas de la modalidad “con financiamiento a cargo del contratista” (previstas en la ley N° 1.302/1.998, modificada por las leyes 5396/15 y 5074/2013, y sus decretos reglamentarios) en virtud de las cuales se prioriza el Valor Presente Neto (VPN) como criterio de adjudicación.

También se aplicó que Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” para cuestiones generales del proceso.

Sin embargo, el precio de referencia del llamado fue de US$ 111.424.832, pero el monto de la adjudicación fue de US$ 132.323.695, es decir, US$ 20.898.863 más.

Las empresas adjudicadas

El Consorcio Ruta 10 (Concret Mix S.A. – Tocsa S.A.) ejecutará el Lote 1, con una inversión de US$ 59.232.051; mientras que el Consorcio Avanza Ruta 10 (Tecnoedil – Ocho A S.A. – Construpar S.A.) tendrá a su cargo el Lote 2, por US$ 73.091.644, involucrando así a cinco empresas nacionales.

Con la firma de los contratos se inicia de inmediato la etapa de diseño, mientras que los trabajos en pista los prevén para el segundo semestre de 2026. La intervención contempla 63,94 kilómetros de tramo principal y 15,81 kilómetros de travesías urbanas en Tuparendá, Tuna, San Agustín, Mangrullo y Paso Yobái.

La ejecución se realizará bajo la ley 5074 más conocida como “llave en mano”, mediante la cual las empresas adjudicadas asumen el diseño, la construcción y el financiamiento, con un plazo de 33 meses y pagos vinculados a tramos habilitados.

La obra impactará directamente en una región de fuerte perfil agrícola, con más de 252.500 hectáreas productivas y un movimiento estimado de 1.500.000 toneladas anuales de carga.

La cuarta obra “llave en mano”.

La adjudicación de la ruta de la integración se convierte en la cuarta obra que el MOPC adjudicó con esta modalidad y se desconoce aún el banco que financiará la obra y la tasa de interés.

Hasta la fecha, los proyectos que se ejecutaron bajo esta modalidad fueron tres: el primer tramo de la ruta bioceánica, entre Carmelo Peralta y Loma plata, cuyo precio inicial fue de US$ 443 millones, pero terminó costando alrededor de US$ 750 millones al sumarle la tasa de interés de la financiación; la ruta San Cristóbal-Naranjal, que costó US$ 45 millones, pero por la que el Estado asumió una deuda de unos US$ 74 millones y, por último, la Costanera Sur de Asunción, que US$ 129,9 millones el Estado terminará pagando US$ 170,8 millones.

Uno de los cuestionamientos a la utilización de la norma de referencia es el elevado precio que termina pagando el Estado paraguayo por las obras que se ejecutan con esta modalidad, por la elevada tasa de interés de la financiación.

Autoridades destacaron la firma del contrato

Durante el acto, el jefe de Estado destacó el valor estratégico de esta obra para el país, señalando que “el camino del progreso no conoce atajos”.

“Es un camino duro, difícil, pero si tenemos la capacidad de perseverar, eso traerá enormes satisfacciones para el Paraguay”, expresó.

Por su parte, la ministra Centurión resaltó la trascendencia de esta obra, afirmando que “la infraestructura es la base del desarrollo del Paraguay; es el camino hacia un país más conectado y más competitivo”, y subrayó que se trata de la continuidad de un proceso iniciado tiempo atrás: “Esta obra es la segunda etapa de un proceso que comenzó hace mucho tiempo y hoy seguimos cumpliendo etapas con compromiso y responsabilidad”.

Asimismo, enfatizó que el centro de esta iniciativa es la ciudadanía: “Más allá de construir una ruta, nuestro objetivo es el paraguayo que necesita acceso a mercados, salud, educación y oportunidades. Esta obra es una apuesta a la dignidad y a un futuro mejor para cada compatriota”.