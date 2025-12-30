Aumento de la tarifa eléctrica: ANDE reveló quiénes quedan excluidos del ajuste

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, afirmó que aún no existe una decisión concreta ni una fecha definida sobre un eventual aumento de la tarifa eléctrica.

Explicó que, por ahora, la institución se encuentra en una etapa de análisis sobre la necesidad de una actualización gradual, especialmente para los sectores de mayor consumo.

“Todavía no tenemos definido eso, pero siempre hemos mencionado que la tarifa de la ANDE es una tarifa política y no es una tarifa técnica. Es muy importante poner eso sobre la mesa, ir analizando y aplicando gradualmente a los sectores de mayor consumo”, mencionó.

El 90% de residenciales quedaría excluido

Sosa precisó que los estudios en curso no contemplan ningún tipo de incremento, ni siquiera gradual, para el 90% de los clientes residenciales, a quienes identificó como parte de la clase trabajadora.

“En todos los análisis que estamos realizando se está excluyendo cualquier tipo de actualización tarifaria para el sector de la clase trabajadora, clientes de categoría residencial, en un 90%. Para ellos, en ningún momento se prevé alguna actualización tarifaria”, mencionó.

Sectores de alto consumo, en el foco del ajuste

En contrapartida, el titular de la ANDE señaló que el 10% restante de los usuarios, caracterizado por un consumo elevado y una mayor exigencia de infraestructura eléctrica, sí podría enfrentar una actualización progresiva de la tarifa, basada en criterios técnicos y en el historial de consumo.

Indicó que se trata de un segmento que, de manera paulatina, debería asumir el costo real del servicio. “Es importante que de a poco vaya a ir pagando la tarifa correspondiente o técnica”, sostuvo.

“Es el sector que sí necesita pagar una tarifa técnica de forma gradual, como industriales, shopping y comercios. Ese es el análisis que se está haciendo, pero definitivamente todavía no existe una decisión”, añadió.

Impacto en la estructura de clientes de la ANDE

Sosa detalló que el 80% de los clientes de la ANDE pertenece al sector residencial, el cual consume aproximadamente el 45% de la energía producida por la estatal. En consecuencia, un 20% del total de usuarios -que concentra una mayor demanda- sería el que eventualmente podría verse alcanzado por una actualización tarifaria.

En ese contexto, resaltó que es importante que exista previsibilidad para el futuro energético y de la ANDE.

Análisis con apoyo del BID

El presidente de la ANDE también confirmó que los análisis comenzaron en 2024 y cuentan con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese marco, se contrató a una consultora internacional que realizó un comparativo de los costos operativos de la ANDE con empresas similares de la región.

Según Sosa, el estudio concluyó que la ANDE se encuentra entre las empresas eléctricas más eficientes, aunque con desafíos pendientes, especialmente en lo que respecta a la reducción de pérdidas.

Con relación a la actualización de la tarifa, mencionó que desde el Gobierno ya se manejan plazos internos para avanzar en dicho plan, aunque evitó precisar fechas.