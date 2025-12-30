Corazones Abiertos termina hoy su gran feria anual

La gran feria anual de Corazones Abiertos inició a las 9:00 este martes y culmina a las 19:00 esta segunda jornada. El objetivo es recaudar fondos para donar más de 200 tablets a hogares de niños y apoyar a hogares de adultos mayores.

El evento se realiza en el colegio Luis Alberto de Herrera de Asunción, ubicado en Sucre y Denis Roa. Se encuentra disponible una gran variedad de artículos como muebles, heladeras, televisores, ropa y también equipos de informática.

Asimismo, ante la cercanía del día de los Reyes, la feria cuenta también con un sector de juguetes para niños. Incluso toda la mercadería está organizada por áreas y señalizada para facilitar el recorrido de los compradores.

Todos los artículos fueron donados para la causa y son ofertados a precios inclusive simbólicos.

Según indicaron, hoy los precios tienen incluso el 70% de descuento.