MOPC espera firmar hoy el contrato para duplicar la ruta PY01

Todo estaba previsto para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, firme ayer, lunes, el contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, con el Consorcio Rutas del Mercosur.

El grupo adjudicado está integrado por ALYA Construtora S.A. (Brasil), SEMISA Infraestructura S.A. (Argentina) y las firmas paraguayas Tecnoedil S.A. Constructora y Construpar S.A.

Sin embargo, la firma se postergó debido a la falta de presentación de algunas documentos, por lo que ahora se espera concretar la firma hoy, martes 30 de diciembre.

La firma del contrato se dará luego de la conformación de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, requisito previo para la formalización contractual, según confirmó a ABC Color el director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén.

“La meta que tenemos para la firma es mañana martes (por hoy). Estamos trabajando para eso. Al consorcio le faltan algunos documentos que debe presentar para cumplir con este paso”, explicó el funcionario.

Ruta PY01, la segunda APP del país

Este proyecto es la segunda obra adjudicada bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP). La primera fue la duplicación de la ruta PY02.

La iniciativa contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros de la ruta PY01, con una inversión estimada de US$ 428 millones, recursos que el consorcio deberá conseguir en el mercado financiero nacional e internacional.

El contrato también incluye el mantenimiento ordinario y mayor de la vía durante los 30 años de concesión.

SOE negocia con bancos locales

Consultado sobre qué bancos locales financiarán el capital inicial del consorcio, Guillén señaló que el grupo aún no comunicó, oficialmente, esa información al MOPC, aunque indicó que se encuentran trabajando con el Banco Continental.

“Hay que recordar que son US$ 20 millones el capital a integrar para constituir la SOE. Luego, el capital total exigido es de US$ 80 millones”, explicó.

Guillén recordó además que, una vez firmado el contrato, el consorcio asumirá la denominada “operación transitoria de la infraestructura existente”, que contempla intervenciones rápidas y la puesta a punto de los tramos 1.1 al 1.3 (Cuatro Mojones–Ytororó).

Indicó que la propuesta es realizar estas primeras intervenciones durante el primer semestre de 2026 y que, a partir del tercer mes de la firma del contrato, se inicie la puesta a punto, ya que el consorcio asume automáticamente la infraestructura existente.

Asimismo, precisó que la presentación del Proyecto Constructivo Final para los tramos 1.1 y 1.3, entre Cuatro Mojones e Ytororó, está prevista para mayo de 2026, mientras que el diseño completo del resto de los tramos deberá entregarse en noviembre del mismo año.

Financiamiento, el mayor desafío

Aunque la adjudicación ya está realizada y se espera la firma del contrato, el consorcio tendrá un plazo de 17 meses, contados desde la firma, para lograr el cierre financiero del proyecto, es decir, asegurar la financiación de los más de US$ 400 millones necesarios para la ejecución integral de la obra.

Con este cronograma, el cierre financiero alcanzarían recién en mayo de 2027. “En la ruta PY01 no se exigieron cartas de los bancos, como ocurrió en la APP de la ruta PY02. El cierre financiero es un riesgo exclusivo de la SOE”, recordó Guillén.

Para la primera fase —que incluye trabajos en los tramos 1.1 y 1.3, fiscalización, pólizas y puesta a punto— se estima que el consorcio deberá movilizar alrededor de US$ 40 millones, provenientes de capital propio (equity) y de financiamiento de bancos locales.

En cuanto al financiamiento internacional, Guillén señaló que el BID Invest ya manifestó interés en el proyecto.

Obras de gran envergadura recién en 2027

Si bien durante 2026 se realizarán intervenciones de puesta a punto, las obras de duplicación —que incluyen el tramo Ytororó–Paraguarí, el mejoramiento hasta Quiindy, pasos a desnivel y nuevas circunvalaciones— solo podrán iniciarse una vez alcanzado el financiamiento mayor, previsto para 2027.

Por esta razón, las obras de mayor envergadura de esta segunda APP vial comenzarían recién en el segundo semestre de 2027, siempre que el consorcio logre concretar el cierre financiero.

El adjudicatario propuso un Pago Diferido de Inversión (PDI) de US$ 24.077.936, IVA incluido, que el Estado deberá reembolsar a largo plazo por la financiación de la obra. Este monto será abonado de forma semestral durante 15 años, junto con los pagos por mantenimiento (Pago por Disponibilidad o PPD) y por niveles de tráfico (Pago Variable por Tráfico o PVT).