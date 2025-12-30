Cambios en jubilaciones: Ejecutivo presenta proyecto de reforma de la Caja Fiscal

Esta mañana, casi al cierre del año, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, realizó el anuncio en conferencia de prensa sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Destacó que el aumento de la edad mínima será gradual.

Señaló que hoy el “agujero” es de 300 millones de dólares y dijo que el objetivo es reducir por lo menos “a la mitad” ese déficit de manera paulatina. Esta reforma afecta solamente a los trabajadores de las fuerzas públicas (policías y militares), docentes y magistrados.

El ministro agregó que se harán más “uniformes” los regímenes, puesto que existían varios con beneficios o edades “especiales”.

El titular de Economía aclaró que la reforma no afecta a otras cajas jubilatorias, como las del IPS o la parlamentaria. “Yo no digo que esas no se tengan que reformar, pero no me pidan todo eso en una ley que está destinada a una cosa. Esta es una caja totalmente diferente, acá lo que queremos es agarrar lo que causa un drenaje de US$ 300 millones al año”, declaró.

¿Cuáles son las modificaciones planteadas?

Si bien aún no se compartió el documento final del proyecto, el ministro adelantó dos principales modificaciones:

El aporte subirá del 16 al 19% y se incluirá una contraprestación del Estado que será del 3%.

Se realizará el cálculo de los últimos cinco años para promediar la jubilación.

La edad mínima requerida para la jubilación será de 57 años en el caso de la temprana.

