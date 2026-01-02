La ejecución pública de préstamos externos llega al 51% de lo captado

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a octubre de 2025 el monto total de préstamos alcanzó US$ 6.354 millones, de los cuales se desembolsaron US$ 3.212 millones, lo que significó una ejecución global del 51%. La cifra reflejó un desempeño intermedio: si bien se observa un avance relevante en términos agregados, persisten diferencias significativas entre instituciones y sectores, que condicionan el impacto macroeconómico del endeudamiento público.

La Administración Central concentró la mayor parte de los recursos. En este ámbito, los préstamos totalizaron US$ 4.885 millones, con desembolsos por US$ 2.481 millones, lo que implicó una ejecución de más del 50%. Dentro de este grupo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobresalió tanto por volumen como por incidencia macroeconómica.

Con US$ 3.736 millones en préstamos y US$ 1.884 millones ejecutados, el MOPC explicó una proporción sustancial del endeudamiento y del gasto asociado. Un nivel de ejecución del 50% sugiere un relativo avance, aunque también evidencia márgenes para acelerar proyectos, especialmente en un contexto donde la obra pública actúa como motor de la actividad económica.

Otros ministerios muestran desempeños heterogéneos. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) registró una ejecución del 48%, con desembolsos de US$ 90 millones sobre préstamos por US$ 186 millones, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una tasa superior, del 66%, con US$ 82 millones ejecutados sobre US$ 125 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El contraste es aún más marcado en otras carteras. El Ministerio de Industria y Comercio (MTIC) mostró una ejecución de 30% y el extremo opuesto, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) alcanzó una ejecución del 93%, evidenciando una elevada capacidad de absorción de recursos, particularmente relevante para inversiones en agua potable y saneamiento, con impacto directo en bienestar y salud pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó una ejecución nula, con US$ 21 millones en préstamos y desembolsos inexistentes, dato que resulta especialmente sensible, dado el rol estratégico de la inversión educativa para el crecimiento de largo plazo. En contraste, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) registró una ejecución del 99%, tal como se puede observar en la infografía.

En el sector público financiero, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) mostró una ejecución del 29%, con US$ 14 millones desembolsados sobre US$ 50 millones en préstamos, sugiriendo un ritmo de canalización del crédito inferior al potencial, en un contexto donde el financiamiento de largo plazo resulta clave para dinamizar la inversión privada.

Por su parte, el sector público no financiero exhibió un desempeño relativamente más sólido. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) alcanzó una ejecución del 54%, con US$ 670 millones desembolsados sobre US$ 1.361 millones, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó una tasa elevada, del 86%, así como Senacsa con 64%.

Los datos del MEF evidencian que el desafío no radica únicamente en el acceso al financiamiento, sino en la capacidad institucional de ejecutar los recursos de manera oportuna y eficiente. La heterogeneidad observada sugiere que mejorar los procesos de planificación, gestión y ejecución resulta tan relevante como definir el volumen de endeudamiento, especialmente para maximizar el impacto económico y social de la inversión pública.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.