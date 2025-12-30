MEF reduce riesgo de endeudamiento de niveles elevados en el corto plazo

Por origen del financiamiento, el MEF indica que la deuda externa llegó a US$ 17.131,5 millones, lo que representó 86,0% de la deuda pública y 35,4% del PIB. La deuda interna, por su parte, se ubicó en US$ 2.797,1 millones, equivalente a 14,0% del total y 5,8% del PIB, manteniendo una composición predominantemente externa del endeudamiento público.

Para la cartera económica, el bajo nivel de deuda pública se mantiene como una de las principales fortalezas de las finanzas públicas del país, presentando uno de los menores ratios de endeudamiento de la región.

La evolución de la deuda pública muestra un incremento sostenido de la relación deuda/PIB desde el año 2011, asociado, principalmente, al mayor impulso de la inversión pública, financiada en buena medida mediante crédito público.

Este proceso se mantuvo hasta la actualidad, con un aumento más marcado a partir de 2020, cuando el endeudamiento se expandió para enfrentar los efectos económicos de la pandemia de covid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado por Eyraud y Bardella señala que el equilibrio estructural de las finanzas públicas paraguayas podría sostenerse con un nivel de deuda ubicado entre 30% y 45% del PIB.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la misma línea, otro análisis del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) indica que, para economías emergentes, el umbral de deuda suele situarse entre 25% y 50% del PIB, dependiendo de la solidez macroeconómica e institucional.

En el caso específico de Paraguay, y considerando las características de su economía, ese umbral podría ubicarse en un rango algo más amplio, de entre 50% y 60% del PIB, refiere el reporte del MEF.

De acuerdo con el mismo documento, el compromiso de converger hacia un menor ritmo de crecimiento de la deuda, junto con el avance del plan de reducción del déficit fiscal hacia el límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, reduce la probabilidad de que el endeudamiento alcance niveles elevados en el corto plazo. En este contexto, la relación deuda/PIB, que se situó en 41,1% a octubre de 2025, permanece dentro de márgenes manejables.

Finalmente, y con los datos expuestos, el desafío central no radica únicamente en mantener la deuda por debajo de un umbral teórico, sino en mejorar la calidad del endeudamiento con impacto verificable en productividad, infraestructura y crecimiento potencial, de modo que no solo sea sostenible en términos contables, sino también económicamente justificable en el mediano y largo plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones