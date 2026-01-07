Estado sigue debiendo US$ 600 millones a farmacéuticas

En octubre del año pasado, representantes de Cifarma se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía (MEF) para discutir el saldo pendiente del Ministerio de Salud. Según recordó Gerardo García, en ese momento el Gobierno hablaba de una deuda de US$ 350 millones, cifra que el sector desmintió, asegurando que realmente superaba los US$ 600 millones.

Tras ese reclamo, se concretó una reunión en la que el ministro de Economía se comprometió a realizar pagos parciales en noviembre y diciembre, por un total aproximado de US$ 72 millones, compromiso que, según García, fue cumplido. Sin embargo, una nueva reunión prevista antes de fin de año fue suspendida, y el sector sigue a la espera de una convocatoria para definir cómo se cancelará el saldo pendiente.

“Estamos nuevamente sobre los US$ 600 millones de dólares solamente al sector farmacéutico”, aseguró García.

La deuda sigue creciendo

El titular del gremio explicó que la demanda mensual de medicamentos del Ministerio de Salud es de US$ 50 millones, mientras que los pagos efectivos del Estado se ubican en promedio en US$ 22 a 25 millones, lo que hace que la deuda vuelva a crecer rápidamente y se torne casi “insostenible”.

“Al inicio del Gobierno se logró cancelar la deuda heredada, pero el desfase entre compras y pagos volvió a generar un fuerte pasivo”, señaló.

García advirtió que el problema se agrava porque otros sectores también esperan pagos, como constructoras, consultores y proveedores de programas como Hambre Cero, lo que eleva el total de deudas del Estado. El dirigente consideró que lo más justo sería que los pagos se realicen de manera proporcional, tomando en cuenta la deuda de cada sector.

Aumento de pacientes con cáncer

García destacó que uno de los focos más críticos es la atención a pacientes con enfermedades catastróficas, como el cáncer. Citó el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), donde el número de pacientes pasó de 5.000 a 25.000 en los últimos dos años.

Confirmó que consideran que eso se debe porque muchas personas que antes podían pagar tratamientos privados hoy dependen del sistema público.

“Eso es un problema real del país. Hay que buscar mecanismos, posiblemente un fondo especial para este grupo, porque nadie puede sostener por sí mismo esa carga”, afirmó.

García indicó que el sector farmacéutico busca optimizar las compras y evitar sobrestocks innecesarios. En ese contexto, esperan que el Estado asuma compromisos de pago acordes a su capacidad económica, para evitar que la deuda siga creciendo y garantizar la atención acorde a los pacientes que más lo necesitan.