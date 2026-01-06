MEF inicia pago de deuda flotante de 2025 por más de G. 232.600 millones

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del MEF, lleva adelante la ejecución del proceso de pago de deuda flotante, es decir los compromisos pendientes que cada fin de año quedan para los primeros días del siguiente, y que abarcan las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) presentadas hasta el 5 de enero de 2026, por un monto total de G. 232.616.986.000.

Según el informe de la institución, los pagos se financian con tres fuentes principales: Recursos del Tesoro (FF10), por G. 46.921.739.302; Recursos del Crédito Público (Fuente 20), por G. 127.034.776.696; y Recursos Institucionales (Fuente 30), por G. 58.666.470.002.

Desde la cartera económica detallaron que las STR que ingresen con posterioridad a esa fecha serán incorporadas al calendario de pagos en jornadas posteriores.

En el cronograma actual se incluyen solicitudes cargadas al sistema los días 29 y 30 de diciembre de 2025, y la mayor parte de las obligaciones tiene como fecha de pago este martes 6 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las instituciones beneficiadas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) concentra los montos más elevados, principalmente para la provisión de medicamentos, según se explicó, con transferencias individuales de G. 1.640 millones, G. 1.377 millones y G. 1.296 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recibirán fondos la Presidencia de la República —para productos alimenticios e inversiones—, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el propio MEF.

Solicitarán préstamo al BCP

Durante la presentación del informe de Situación Financiera de la Administración Central (SITUFIN), autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que el Ejecutivo prevé recurrir a financiamiento de corto plazo del Banco Central del Paraguay (BCP) para cubrir la deuda flotante, aunque aún no se precisó el monto que será solicitado.

Como antecedente, en enero de 2025 el MEF había obtenido del BCP un préstamo por G. 2 billones para cancelar la deuda flotante correspondiente al ejercicio 2024 y atender gastos prioritarios. La cartera realiza esta práctica cada año, para regularizar el pago de compromisos.