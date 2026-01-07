Gobierno anuncia déficit del 2%, pero admite deudas millonarias con proveedores

Durante su presentación del Informe de la Situación Financiera de la Administración Central (SITUFIN) del cierre del 2025, la cartera económica remarcó que los resultados obtenidos constituyen “el cierre más favorable desde el año 2019”.

Los datos muestran que el déficit fiscal acumulado fue de G. 7,48 billones (US$ 1.047 millones), una reducción de G. 1,1 billones respecto al 2024.

El MEF explicó que esta disminución se logró a pesar de una desaceleración tributaria y la presión de la Caja Fiscal, gracias a un crecimiento moderado del Gasto Total (3,4%) y un enfoque en sectores prioritarios,

Las autoridades destacaron que el cierre fiscal de 2025 consolida el segundo año de avance en la senda de convergencia hacia la regla fiscal, que fija un límite de 1,5% del PIB para el déficit, ya incorporado en el Presupuesto General de la Nación 2026.

La deuda pública de la Administración Central respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta que se mantendrá estable, cerrando el año 2025 en un 35,9%, el mismo nivel que en el año anterior.

El crecimiento de los Ingresos Totales alcanzó el 4,5%, impulsado principalmente por un aumento del 8,6% en la recaudación tributaria.

De acuerdo con lo expuesto, este desempeño se compensó parcialmente por una caída en los ingresos provenientes de las binacionales. En Itaipú, la merma respondió principalmente a un menor ingreso por compensación de energía, asociado a un mayor consumo interno, mientras que en Yacyretá se explicó casi exclusivamente por el efecto de un pago extraordinario de deudas pendientes que se realizó en 2024.

Por su parte, la inversión pública se ubicó en el 1,6% del PIB, equivalente a G. 5,76 billones, retornando a niveles considerados fiscalmente sostenibles, y fue complementada con recursos por US$ 118 millones a través de mecanismos de participación público-privada (APP), además de inversiones en infraestructura financiadas por Itaipú por unos US$ 254 millones

Deuda con proveedores en la mira

Durante la exposición, Nathalia Rodríguez, gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, reconoció la existencia de importantes deudas con los sectores farmacéutico y de la construcción.

“La deuda con las farmacéuticas se ubicaba en torno a los 470 millones de dólares, de los cuales ya se abonó una parte en diciembre. En cuanto a las empresas constructoras, el monto se sitúa en torno a los 110 millones de dólares, según los últimos reportes disponibles”, señaló.

Asimismo, informó que desde el MEF se encuentran reconfirmando el stock total de estas obligaciones, con el objetivo de definir un plan de pagos prioritario durante el primer trimestre del año.