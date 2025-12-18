Categórico rechazo del agro paraguayo de cláusula unilateral que altera Acuerdo UE/Mercosur

Mediante un comunicado conjunto del sector agropecuario alertan al gobierno paraguayo acerca de los riesgos que representa la cláusula de salvaguardia que aprobó la Unión Europea pocos días después de la firma del Acuerdo UE-Mercosur.

Los gremios señalan que esas modificaciones unilaterales desvirtúan los compromisos negociados e crean incertidumbre en los mercados porque afectan a los principales productos exportables de la región.

Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Coordinadora Agrícola de Paraguay (CAP), en una nota que remitieron al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, manifiestan su firme rechazo a la reciente aprobación por parte de la Unión Europea de una cláusula que decidieron de manera unilateral, a escasos cuatro días de la firma del acuerdo.

“Falta de respeto a los países del Mercosur”

En el documento, que dieron a conocer las organizaciones de referencia, resaltan que esa maniera de proceder resulta incompatible con el espíritu de asociación y que constituye una señal inequívoca de falta de respeto hacia los países del Mercosur, porque introdujeron modificaciones sustantivas a las reglas de juego en una etapa final del proceso.

Los referentes del sector agrícola reafirmaron la importancia de los acuerdos comerciales, como instrumentos de “previsibilidad, estabilidad y desarrollo” y, en particular, del Acuerdo UE-Mercosur, cuyos entendimientos fueron alcanzados tras una negociación extensa y compleja, basada en compromisos recíprocos, equilibrados y claramente delimitados.

Participación del Gobierno

En este contexto, los gremios consideran imprescindible que Paraguay plantee, de manera firme, que esta propuesta altera el equilibrio negociado del Acuerdo UE-Mercosur y solicitan respetuosamente que esta posición sea sostenida de forma activa, coherente y consistente en los ámbitos diplomáticos y políticos correspondientes.

En ese sentido, desde Fecoprod, Capeco, CAP y la ARP enumeran los siguientes riesgos: