Inversiones de la Caja Fiscal superan los US$ 1.000 millones de 2013 a 2025

Las inversiones fueron realizadas íntegramente en moneda local (guaraníes) a través de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), bonos y Depósitos a la Vista, en entidades financieras de primer y segundo piso como la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Desde el MEF precisaron que los intereses y recuperaciones de capital fueron depositados en las cuentas recaudadoras de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

El desglose de la cartera muestra una diversificación moderada, donde el Banco Nacional de Fomento (BNF) concentra una de las principales posiciones. A través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), la Caja Fiscal mantiene colocados G. 900.000 millones, lo que le permitirá percibir G. 450.329 millones en intereses. A ello se suma un Depósito a la Vista en el mismo banco por G. 1,1 billones, con un rendimiento proyectado de G. 64.421 millones.

El Banco Continental ocupa el segundo lugar en relevancia, con G. 550.000 millones en capital, que debe generar G. 272.872 millones en intereses. Le siguen las colocaciones en Banco Basa, por G. 500.000 millones, que reportarán intereses de G. 255.175 millones. Otros bancos presentan montos menores, pero con rendimientos significativos en términos relativos, tal como se puede observar en la infografía.

El monto total de intereses percibidos desde 2013 hasta 2025 evidencia la importancia de estas inversiones como fuente de ingresos recurrentes para la Caja Fiscal, aunque no sean suficientes para el creciente déficit que sigue arrastrando el denominado programa presupuestario.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones