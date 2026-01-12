Economía
Inversiones de la Caja Fiscal superan los US$ 1.000 millones de 2013 a 2025

Los rendimientos acumulados de la Caja Fiscal en 12 años ascienden a G. 2,362 billones.
La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) o de la Caja Fiscal ha colocado un total de G. 7,690 billones (alrededor de US$ 1.019 millones al tipo de cambio promedio del periodo en análisis) en 40 operaciones de diversas inversiones financieras desde el 2013 al cierre de 2025. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los rendimientos acumulados en concepto de intereses ascienden a G. 2,362 billones, de los cuales G. 1,513 billones ya fueron efectivamente cobrados. El restante (alrededor de G. 849.270 millones) corresponde a intereses aún no vencidos, vinculados a operaciones que siguen vigentes.

Las inversiones fueron realizadas íntegramente en moneda local (guaraníes) a través de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), bonos y Depósitos a la Vista, en entidades financieras de primer y segundo piso como la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Desde el MEF precisaron que los intereses y recuperaciones de capital fueron depositados en las cuentas recaudadoras de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

El desglose de la cartera muestra una diversificación moderada, donde el Banco Nacional de Fomento (BNF) concentra una de las principales posiciones. A través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), la Caja Fiscal mantiene colocados G. 900.000 millones, lo que le permitirá percibir G. 450.329 millones en intereses. A ello se suma un Depósito a la Vista en el mismo banco por G. 1,1 billones, con un rendimiento proyectado de G. 64.421 millones.

El Banco Continental ocupa el segundo lugar en relevancia, con G. 550.000 millones en capital, que debe generar G. 272.872 millones en intereses. Le siguen las colocaciones en Banco Basa, por G. 500.000 millones, que reportarán intereses de G. 255.175 millones. Otros bancos presentan montos menores, pero con rendimientos significativos en términos relativos, tal como se puede observar en la infografía.

PARTE DEL RENDIMIENTO ANUAL DE LAS INVERSIONES DE LA DGJP 2013 - 2025

El monto total de intereses percibidos desde 2013 hasta 2025 evidencia la importancia de estas inversiones como fuente de ingresos recurrentes para la Caja Fiscal, aunque no sean suficientes para el creciente déficit que sigue arrastrando el denominado programa presupuestario.

