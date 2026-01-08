Reforma de la Caja Fiscal: las claves del proyecto, según el MEF

La gerente de Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Liz Coronel, afirmó que el diálogo con los distintos sectores es fundamental para avanzar en el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, en un contexto marcado por el creciente déficit del sistema y su fuerte impacto sobre las finanzas públicas.

Diálogo previo a la presentación del proyecto

Coronel explicó que, incluso antes de la presentación oficial del proyecto de ley, el MEF mantuvo reuniones con cada uno de los sectores involucrados, con el objetivo de exponer el diagnóstico de la situación de la Caja Fiscal y escuchar las inquietudes y propuestas planteadas.

El proyecto fue presentado el pasado 30 de diciembre y, según indicó la funcionaria, la etapa actual apunta a profundizar esos espacios de diálogo para clarificar el alcance de la reforma y despejar interpretaciones erróneas sobre su contenido.

Un problema que afecta a todos los paraguayos

La gerente del MEF enfatizó que la crisis de la Caja Fiscal no impacta únicamente en los cotizantes y beneficiarios, sino en toda la ciudadanía. “No somos solo los aportantes y jubilados, los afectados, sino todos los paraguayos que pagamos impuestos”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el Estado viene destinando importantes recursos del Tesoro para sostener el sistema previsional.

Millonario aporte del Estado para sostener la Caja

Coronel detalló que, en los últimos cinco años, el financiamiento estatal a la Caja Fiscal superó los US$ 1.380 millones. De ese monto, una parte significativa se utilizó para cubrir el déficit del sector de fuerzas públicas, mientras que aproximadamente US$ 540 millones fueron destinados al Magisterio Nacional.

Actualmente, estos compromisos se sostienen en gran medida con los recursos acumulados por los sectores superavitarios, principalmente el de funcionarios públicos, el único que aún mantiene saldo positivo.

Sistema solidario bajo fuerte presión

La funcionaria advirtió que esos recursos se están reduciendo de forma acelerada, mientras que otros sectores, como docentes universitarios y magistrados judiciales, ya se encuentran en déficit.

Recordó que la Caja Fiscal opera bajo un sistema de reparto solidario, donde las cotizaciones actuales financian a los jubilados actuales, esquema que solo resulta viable cuando existe una proporción adecuada entre aportantes y beneficiarios. En el caso de la Caja Fiscal, esta relación se ve agravada por tratarse de un sistema casi cerrado, con una cantidad limitada de cotizantes.

Aportes iguales, beneficios desiguales

Otro de los puntos cuestionados por Coronel es que todos los sectores aportan el mismo porcentaje —16%—, pero acceden a beneficios distintos y bajo condiciones diferentes, lo que genera mayores presiones financieras sobre el sistema.

Asimismo, señaló que los trabajadores formales con acceso a jubilación representan una minoría en el país, por lo que consideró necesario analizar la reforma desde una perspectiva más amplia y solidaria.

Aclaraciones sobre la edad de jubilación

Respecto a las preocupaciones manifestadas por algunos gremios, especialmente del sector docente, Cornel aclaró que el proyecto no obliga a jubilarse recién a los 62 años.

Explicó que la propuesta permite jubilarse desde los 57 años, con una tasa de sustitución del 78%, y contempla una escala de incentivos para quienes decidan permanecer más tiempo en actividad. Incluso, señaló que podría alcanzarse una tasa de hasta el 100% alrededor de los 62 años, algo que no está previsto en la legislación vigente.

Gasto en aumento y alerta a futuro

Finalmente, la gerente del MEF advirtió sobre el creciente peso fiscal del sistema jubilatorio. Según estimaciones oficiales, en los últimos diez años el Estado destinó más de US$ 1.600 millones para sostener la Caja Fiscal y, de mantenerse el esquema actual, el gasto en la próxima década podría multiplicarse por seis.

“Es ahí donde debemos prestar atención y reflexionar seriamente”, concluyó.