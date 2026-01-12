Itaipú registró productividad récord en 2025, 5,69% más del promedio histórico

Según el reporte, se superó el récord anterior de 1,0981 MW/m3/s, el cual se registró en el año 2021, ejercicio que estuvo marcado por condiciones hidrológicas menos favorables al 2025. En el 2024, este indicador había alcanzado un valor promedio de 1,0951 MW/m3/s, lo que evidencia una utilización optimizada del recurso agua para la producción de electricidad.

La productividad lograda en 2025 se ubica 5,69% por encima del promedio histórico. En términos energéticos, ese diferencial puede interpretarse como una ganancia en la producción de energía en torno a los 3,92 millones de MWh. Eso equivale a casi dos meses de suministro de energía a la ANDE, por el uso optimizado del agua efectivamente turbinada, manteniendo el mismo volumen de recurso hídrico disponible para generación.

En lo que se refiere a la producción de energía, Itaipú cerró el 2025 con una producción de 72.879.287 MWh, con un incremento de 8,63% en comparación con el 2024, cuando se registró una producción de 67.088.571 MWh. Un factor fundamental fue el incremento de los caudales afluentes al embalse.