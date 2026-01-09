Beneficios del acuerdo UE–Mercosur para el Paraguay, según UIP

La aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en el Consejo Europeo marcó un hito tras más de 25 años de negociaciones. Para la Unión Industrial Paraguaya (UIP), este paso puede convertirse en una herramienta clave de desarrollo para Paraguay, siempre que el país logre capitalizar la apertura de uno de los mercados más exigentes del mundo.

El presidente del gremio, Enrique Duarte, afirmó en la ABC 730 AM que la autorización europea para avanzar con la firma del acuerdo “hace que el tren pase hacia nosotros”, pero subrayó que ahora el desafío es saber subirse.

“El mercado europeo es un mercado de valores y de alta exigencia. Para nuestra industria, que no tiene el tamaño de la brasileña o la argentina, acceder a esos destinos significa vender con calidad, a buen precio y con impacto real en desarrollo”, señaló.

Un mercado de valor para la industria paraguaya

Duarte destacó que Europa representa un mercado de alto poder y grandes volúmenes, lo que permitiría a Paraguay dejar de depender exclusivamente de destinos tradicionales.

“Después de años, este es un gran logro en términos de relacionamiento. Pero el acuerdo no es automático porque requiere que nuestras empresas estén listas para competir”, afirmó.

Según la UIP, el beneficio no se limita a mayores exportaciones, sino a una nueva dinámica productiva dentro del Mercosur. “Tenemos que competir entre nosotros, sí, pero también integrarnos mejor para competir hacia afuera”, añadió.

Más industrialización, menos materia prima, según la UIP

Uno de los ejes centrales del planteamiento industrial es la necesidad de agregar valor a la producción nacional. “Exportar materia prima es un orgullo, pero también es exportar desarrollo y empleo a otros países. Paraguay debe industrializar más”, remarcó Duarte.

Entre los sectores con potencial para aprovechar el acuerdo, mencionó la carne, entre ella la porcina, con posibilidades de ampliar cupos, biocombustibles, azúcar orgánica, autopartes, manufactura de cables, entre otros.

Debe haber reformas y mejoras en Paraguay

La UIP advirtió que el acuerdo no será suficiente si no se acompañan reformas estructurales. “Hay sectores donde podemos competir hoy, y otros donde necesitamos elevar la productividad. Eso implica mejorar la educación y la capacitación, con un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado”, sostuvo el titular del gremio.

También recordó que Paraguay enfrenta una desventaja logística por su condición de país mediterráneo. “Nuestros costos son distintos a los de otros socios del Mercosur. Por eso debemos ser más eficientes puertas adentro”, explicó.

Aunque el Consejo Europeo dio luz verde política al acuerdo, todavía restan trámites en los parlamentos europeos y sudamericanos para su entrada en vigor. De concretarse, se creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con impacto directo en comercio, inversiones y reglas de juego para las empresas.