Depósitos públicos caen G. 2 billones y Admin. Central concentra 95% del total

En noviembre de 2025, el total de depósitos alcanzó G. 10,36 billones, frente a los G. 12,39 billones registrados en noviembre de 2024, significando una reducción interanual de G. 2,03 billones y equivalente a una contracción del 16,3%. Desde una perspectiva económica, este dato marca que 2025 fue un año de menor acumulación de liquidez pública en el BCP y de una utilización más intensiva de los recursos disponibles. En términos prácticos, el sector público cerró, parcialmente, el año con un “colchón financiero” más reducido que el observado un año anterior.

La Administración Central, que incluye al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado, mantuvo en 2025 un nivel de depósitos muy similar al de 2024. En noviembre de 2024 registraba G. 9,73 billones, mientras que en el mismo mes de 2025 alcanzó G. 9,82 billones, equivalente a un crecimiento cercano al 0,9%. En términos estrictamente cuantitativos, la variación es marginal. Sin embargo, el cambio relevante se observa en términos relativos: su participación dentro del total pasó de 78,6% en 2024 a 94,8% en 2025.

Este aumento de más de 16 puntos porcentuales en su peso relativo refleja que, durante 2025, la liquidez del sector público quedó prácticamente concentrada en la Administración Central. En 2024, la estructura era más equilibrada, con un rol importante del Fondo de Seguridad Social como segundo gran componente. En cambio, en 2025 los recursos de la AC pasaron a dominar casi por completo el panorama de los depósitos públicos en el BCP.

El Fondo de Seguridad Social, que incluye al Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades, es el componente que explica casi totalmente la diferencia entre 2025 y 2024, tal como se mencionaba. En noviembre de 2024 sus depósitos ascendían a G. 2,65 billones, lo que representaba el 21,4% del total. Para noviembre de 2025 el saldo se redujo a G. 543.613 millones, apenas el 5,2% del total. En términos absolutos, la caída fue de G. 2,10 billones, lo que equivale a una contracción cercana al 79,5% interanual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fuerte disminución de los depósitos del Fondo de Seguridad Social implica una reducción sustancial de su liquidez de corto plazo. Estos recursos funcionan como respaldo para atender obligaciones previsionales y de salud, por lo que su disminución sugiere un uso más intensivo de fondos, posibles tensiones de caja o cambios en la forma de administrar sus activos financieros. En contraste con 2024, cuando este fondo tenía un rol central en la estructura de depósitos, en 2025 pasa a ocupar una posición claramente secundaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las empresas públicas, que incluyen a la ANDE, Essap, Copaco, INC y otras, así como las entidades mantienen mínimos depósitos con incidencia marginal en el total.

A modo de remarcar, 2025 se diferencia de 2024 por tres rasgos centrales: un menor nivel total de depósitos en el BCP, una fuerte contracción de los recursos del Fondo de Seguridad Social y una marcada concentración de la liquidez en la Administración Central, cambio que tiene implicancias relevantes para la gestión financiera del Estado y para la situación de liquidez de las entidades previsionales, que enfrentan un escenario claramente más restrictivo que el observado un año atrás.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones