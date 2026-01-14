¡Atención jubilados! IPS confirma aumento desde enero

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que fue aprobado el ajuste anual del 3,1 % para jubilados y pensionados de la previsional. El incremento rige desde enero de 2026 y beneficia a 88.166 personas en todo el país.

La medida fue comunicada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Administración N.º 001-002/26, y se incorpora de manera automática a los haberes, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

Cifras del reajuste

Con el aumento aplicado, el haber mensual total a abonar en enero asciende a Gs. 432.314.070.759, equivalente a USD 65.405.862, según datos oficiales de la previsional.

Fechas de pago

El IPS también dio a conocer el calendario de acreditación de haberes para enero, de acuerdo con la entidad bancaria:

