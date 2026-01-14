Casi la mitad de los cotizantes del IPS ganan menos o igual al salario mínimo

Un nuevo informe actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) confirma la situación del fondo de jubilaciones, que ya acumula un déficit corriente de US$ 180 millones desde el 2020 al 2024. Así también revela algunos datos y características de los cotizantes como son los bajos ingresos que perciben la mayor parte de los aportantes y que sugiere una limitada capacidad adquisitiva de los mismos.

Según el informe, al 2024 el IPS el número de cotizantes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS se incrementó de 794.994 beneficiarios que tenía en el 2022 a 878.212 a fines del 2024 y gran parte de estos beneficiarios perciben salarios inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.

En lo que respecta a la distribución de los salarios promedio de los cotizantes del IPS en relación con el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) para el año 2024 (G. 2.798.309) muestra una marcada concentración en los rangos más bajos.

Así, el 45% de los cotizantes (unos 395.195 trabajadores) percibe un salario promedio igual o inferior a 1 SMLV, lo que indica que casi la mitad de los cotizantes se encuentra en este rango salarial, lo que sugiere una limitada capacidad adquisitiva para una gran parte de los trabajadores, que además deben lidiar con los elevados costos de los bienes de la canasta básica, especialmente de los alimentos y de la precariedad del servicio de salud.

Por otro lado, el informe muestra que el 28% de los cotizantes tiene ingresos entre 1 y 1,5 SMLV ( cercad de G. 4,2 millones), lo que significa que más de una cuarta parte logra superar el mínimo, aunque sigue en un rango bajo.

Sumando ambos grupos, se obtiene que 73% de los cotizantes perciben ingresos que no superan 1,5 veces el salario mínimo, evidenciando una fuerte concentración en los niveles salariales más reducidos y que son los que mas recientes el encarecimiento de los bienes y servicios.

Salarios altos son minoritarios

En contraste, solo el 16% de los cotizantes percibe más de 2 SMLV, mientras que un 10% se ubica entre 1,5 y 2 SMLV. Estos porcentajes muestran que los salarios altos son minoritarios, lo que refleja una estructura salarial desigual, con una base amplia en los niveles mínimos y una cúspide reducida en los rangos superiores

El análisis del salario promedio de los cotizantes del IPS en 2024 evidencia una relación directa entre la edad y el nivel de remuneración, atribuible a factores como mayor experiencia laboral, antigüedad, etc.

En cuanto a los ingresos aumentan progresivamente hasta alcanzar su punto máximo en el rango de 55 a 59 años, con un promedio general de G. 5.158.908.

A partir de este grupo, se observa una disminución sostenida de los salarios promedio en las edades superiores, probablemente asociada a la transición hacia empleos menos demandantes y la salida parcial del mercado laboral.

En cuanto a la diferencia por sexo, los hombres presentan salarios promedio superiores en todos los rangos etarios. Esta tendencia indica una brecha salarial persistente, que se mantiene incluso en edades avanzadas.

Según los datos, la población ocupada total pasó de 2.820.271 personas a 2.996.550 en el mismo período, siendo la tasa de cobertura previsional sobre el total de ocupados del 28,19% en 2022, y aumentó al 29,31% en 2024.

