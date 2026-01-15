ANNP y armadores trabajan en protocolo de navegación en el paso Bermejo

Este jueves se organizó una reunión en la Prefectura Naval con armadores, capitanes y técnicos de la Agencia Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), para elaborar un plan para mantener navegable el río Bermejo, donde el año pasado se registraron varios inconvenientes con las embarcaciones, debido a los sedimentos (material sólido).

El jefe de dragado de la ANNP, Benjamín Martínez, indicó que se están “preparando para lo peor”, ya que el escenario que manejan “es muy pesimista”, debido a los pronósticos de crecida del Bermejo y el bajo caudal del río Paraguay.

“Se les mostró el proyecto de dragado que se ejecutará en estos días. También tuvimos una reunión técnica con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina, ya que se trata de un tramo compartido. Nos falta simplemente la anuencia de ese país para iniciar los trabajos”, explicó.

Sedimentos amenazan navegabilidad

Manifestó que, en la segunda quincena de febrero, la situación podría seguir “agravándose”, debido a un eventual aumento del caudal del Bermejo, que arrastrará sedimentos (material sólido) hacia la zona.

Añadió que la reunión apuntó al ordenamiento y la protocolización del paso de las embarcaciones. “Estableceremos mecanismos, como la regulación de la carga de los buques y la limitación de potencia. También se deberán fijar prioridades de paso, de modo que los barcos que no sean esenciales no pasen primero, priorizando aquellas vinculadas a servicios esenciales para el funcionamiento del país”, detalló.

Medida preventiva

Martínez, alegó que todas estas medidas surgen de las lecciones aprendidas durante el ejercicio del año pasado, con el objetivo de implementarlas de manera anticipada en esta temporada.

Consultado sobre los plazos para la culminación de los trabajos, especialmente considerando el inicio de la exportación de soja, se explicó que no existe un tiempo fijo. Indicó que las tareas de dragado se extenderán probablemente durante los próximos tres a cuatro meses, debido a que el río Bermejo aporta sedimentos de manera constante.

“De acuerdo con los pronósticos disponibles, hay escasas probabilidades de una recuperación significativa del nivel del río durante el primer trimestre del año, período que además coincide con la zafra. Esta combinación de mayor aporte de sedimentos del Bermejo, bajo caudal del río Paraguay y pico de navegación por la salida de la cosecha, genera un escenario especialmente complejo”, apuntó.

“Podría empeorar”

El presidente de la Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Bernd Gunther, comentó que cada año el río Bermejo arroja sedimentos al río Paraguay, lo que complica en mayor o menor medida la navegación, dependiendo del caudal de este último.

Sostuvo que, según lo que observan, el río Paraguay "no presenta una situación mucho mejor que la del año pasado", ya que se encuentra en niveles similares. Por ello, estiman que podría repetirse una crisis de navegación, que probablemente se extienda desde febrero hasta abril.

“Adelantándonos a esa situación, realizamos la reunión con el objetivo de formalizar un protocolo operativo para cuando empeore el paso del Bermejo. Además, repasamos cómo fue la crisis del año pasado, qué funcionó y qué no. Creamos un grupo de trabajo que se encargará del día a día a medida que la situación vaya empeorando”, apuntó.

Iniciar el dragado

Refirió que el tema del Bermejo es hoy el más crítico, ya que el impacto podría sentirse incluso en las próximas semanas. Indicó que esta situación depende básicamente de dos factores.

Por un lado, está la autorización de la autoridad argentina (ANPYN), que viene siendo bien gestionada en coordinación con la ANNP. En ese aspecto, desde el gremio no tienen mayores preocupaciones, ya que ambas instituciones están siguiendo el caso de cerca y trabajando activamente.

“Mi principal preocupación es que la draga pueda ingresar cuanto antes al sector y se inicien los dragados preventivos antes de que sea demasiado tarde. La experiencia del año pasado fue muy clara: en el peor momento, más de 500 embarcaciones quedaron varadas en el paso Bermejo. Basta con que la navegación se interrumpa un solo día para que se acumulen más de 100 barcazas, generando un cuello de botella de enormes consecuencias logísticas y económicas”, contó.