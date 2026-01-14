Sedimentación en el río Bermejo amenaza la navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná

Benjamín Martínez, jefe de dragado de la ANNP, habló sobre la navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Indicó que todos los esfuerzos están concentrados en el río Bermejo, donde se registra un aumento del caudal y una alta sedimentación en su desembocadura con el río Paraguay.

Comentó que mañana a las 8:00 hay una reunión “muy importante” en la Prefectura Naval para preparar el protocolo de cómo se harán los franqueos en esa zona para mejorar la navegabilidad.

Dijo que la semana pasada se hizo una medición conjunta con Argentina y detectaron más de 300.000 metros cúbicos de sedimentos en el sitio que se deben retirar, si es que se quiere una buena navegabilidad para el Paraguay.

“Nuestra atención principal es enfocar todo nuestro esfuerzo ahí porque es nuestro principal cuello de botella. El Bermejo no nos permite llegar al primer puerto”, dijo.

Bajante del río Paraguay agrava la situación

Resaltó que cuando el río Bermejo aumenta mucho su caudal y el río Paraguay no tiene una buena, como se da actualmente, no se puede dar el dragado natural y esto dificulta la navegabilidad en la Hidrovía.

Precisó que el río Paraguay en Asunción tiene una altura de 1,32 metros, cuando su nivel normal promedio es de 4,50 metros. Es decir, se encuentra 3,20 metros por debajo del promedio.