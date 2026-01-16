Ingresos de las binacionales en 2025: US$ 158,8 millones menos que en 2024

La disminución no solo refleja una menor generación de divisas en conjunto, sino que también muestra cambios importantes en la composición por entidad. En 2024, Itaipú aportó US$ 497.129.200, lo que representó el 81,0% del total, mientras que Yacyretá contribuyó con US$ 116.839.500, equivalente al 19,0%. En 2025, el aporte de Itaipú descendió a US$ 411.638.400 y el de Yacyretá a US$ 43.492.300. En términos relativos, Itaipú pasó a explicar el 90,4% del total, mientras que Yacyretá redujo su participación al 9,6%.

Si se analiza por entidad, Itaipú registró una reducción absoluta de US$ 85.490.800 entre 2024 y 2025, lo que equivale a una caída del 17,2%. Yacyretá, por su parte, experimentó una disminución de US$ 73.347.200, lo que representó una contracción del 62,8%.

La evolución mensual refuerza esta lectura. En 2024, el patrón de ingresos fue más elevado y relativamente estable, con picos marcados en los meses en que se registraron transferencias de Yacyretá. Por ejemplo, en junio de 2024 el total mensual alcanzó US$ 151.052.800, impulsado por un ingreso de US$ 112.045.700 desde Yacyretá, además de los US$ 39.007.000 provenientes de Itaipú. En octubre de 2024 también se observa un refuerzo desde Yacyretá, con US$ 4.793.800, lo que elevó el total mensual a US$ 45.916.200.

En contraste, durante 2025 los ingresos mensuales resultan más bajos y con menor presencia de Yacyretá. El total mensual máximo se observa en febrero de 2025, con US$ 71.354.300, explicado por US$ 47.730.900 de Itaipú y US$ 23.623.400 de Yacyretá. Sin embargo, ese nivel sigue siendo sustancialmente inferior al máximo observado en 2024. A lo largo del año, los aportes de Yacyretá aparecen de forma más esporádica y con montos más reducidos, tal como se muestra en la infografía.

Desde la perspectiva de Itaipú, también se observa una trayectoria de ajuste. En 2024, los ingresos mensuales oscilaron en su mayoría entre US$ 36.000.000 y US$ 45.000.000, con un promedio mensual cercano a los US$ 41.427.000. En 2025, en cambio, los valores mensuales se reducen gradualmente: se pasa de US$ 42.242.300 en enero a niveles en torno a US$ 29.000.000–32.000.000 en el segundo semestre.

El promedio mensual de Itaipú en 2025 cae a aproximadamente US$ 34.303.000, lo que implicó una reducción de alrededor de US$ 7.000.000 por mes, equivalente a una caída promedio de alrededor del 20%, en línea con la variación anual.

El comportamiento agregado del total mensual confirma este escenario de contracción. En 2024, el promedio mensual de ingresos totales se ubicó en US$ 51.164.100. En 2025, el promedio descendió a US$ 37.927.600, ajuste que tuvo implicancias directas sobre la disponibilidad de divisas, especialmente considerando el rol que cumplen estos ingresos en la balanza de pagos, en parte de la estabilidad del mercado cambiario, así como en el financiamiento de programas socioeconómicos clave del Gobierno.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones