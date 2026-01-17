Gobierno aún no informó cómo prevé pagar deuda de US$ 1.070 millones

El Gobierno de Santiago Peña todavía no ha convocado a una reunión con los sectores afectados por millonarias deudas estatales, que se arrastran del año pasado, ni ha publicado un plan oficial de pago. Así lo confirmaron a ABC voceros de los segmentos obras públicas, farmacéuticas y proveedoras de alimento escolar.

Sobre la situación con el sector de las obras públicas, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, declaró recientemente que se proyecta pagar entre enero y marzo alrededor de G. 300.000 millones por mes (unos US$ 45 millones al cambio actual).

Pagos serían “totalmente insuficientes”

Al respecto, ABC Color consultó ayer con el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. José Luis Heisecke, y éste respondió que si esa es la cifra que estarían abonando, será “totalmente insuficiente”.

“La deuda a diciembre está en US$ 250 millones. Pero además, es una deuda activa. En enero, febrero y marzo, se van a certificar obras por 50 a 70 millones de dólares por mes. O sea que lo que se va a pagar será lo que aproximadamente se está ejecutando mes a mes. El monto que menciona él (Fernández Valdovinos) es totalmente insuficiente”, afirmó.

Incluso, resaltó que al monto de referencia se le debe sumar todo lo acumulado en concepto de intereses, cuyo cálculo estimativo arrojaría un total de US$ 120 millones a marzo, según lo explicado.

Sector espera que Gobierno “cierre el bache”

Sobre el plan de pago anunciado mediáticamente por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), añadió que no existe una comunicación directa entre los representantes de empresas contratistas privadas y el ministro.

“Desconocemos los planes y los proyectos. El año pasado, a esta altura ya nos dijeron que iban a mantener los contratos al día, que nos iban a pagar y ocurrió lo contrario. Entonces, estamos esperando, como dicen el Presidente y la ministra (de Obras Públicas, Claudia Centurión), dejaron un bache grande en la construcción. Y esperamos que puedan cerrar ese bache y honrar los compromisos”, puntualizó.

Hay expectativa de reunirse la próxima semana

Por su parte, Gerardo García, Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), dijo a nuestro diario que la deuda con este sector ronda los US$ 600 millones y que hasta hoy no ha sido informado de un plan de pago. “Estamos en contacto permanente con el viceministro Felipe González (de Economía y Planificación del MEF). Esperamos que nos convoquen a reunión la próxima semana”, comentó.

Cifarma ya había informado que mientras las demandas de salud rondan mensualmente los US$ 50 millones en medicamentos y afines, los pagos del Estado se encuentran entre US$ 21 y 25 millones.

Al igual que el sector de la construcción, para que el pago de la deuda acumulada sea suficiente para saldarla, hará falta, por un lado, el desembolso de todo lo adeudado y por otro, de un pago mayor por las provisiones actuales, para que las deudas que van surgiendo mes a mes no se conviertan en una “bola de nieve”.

¿Qué pasará con el programa Hambre Cero?

Asimismo, el Estado tiene una deuda de US$ 100 millones con las proveedoras del programa Hambre Cero, según informó a su vez la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (Caep).

En este caso, las clases se están por reiniciar pero el Gobierno todavía no reportó cuándo pretende terminar de pagar lo que adeuda por servicios y productos de recibidos en 2025.

Otros sectores confirmaron a ABC que las deudas también se dan en rubros de informática y TICs, pero en estos casos, no hay un pronunciamiento gremial.