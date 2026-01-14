Millonarias deudas del Estado: este es el plan de caja del gobierno

El gobierno de Santiago Peña mantiene una millonaria deuda con los principales proveedores del Estado de los sectores de obras, farmacéuticas y del programa “Hambre Cero” que asciende a más de US$ 1.060 millones.

Esta deuda, más la falta de pago y respuestas por parte de las autoridades del gobierno ponen en peligro la provisión de medicamentos (deuda de US$ 600 millones), de la alimentación escolar (deuda de US$ 110 millones) y de la continuidad de las obras (deuda capital de US$ 250 millones, más intereses por US$ 100 millones).

Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que ya se han habilitado los planes de caja para el mes de enero, para lo que incluso ya cuentan con el decreto reglamentario.

“A partir de ahí ya se van a hacer los pagos, pero ya se le avisó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a aquellos que tienen gastos prioritarios, que incluye también los salarios de los funcionarios a final de mes para que empiecen a planificar su plan de caja”, sostuvo.

Pagos a cuotas de Hambre Cero

Pese a que los fondos del programa estrella del gobierno, Hambre Cero, están blindados, el Estado tiene una deuda importante que las empresas proveedoras reclaman para poder abastecer la alimentación escolar.

Valdovinos explicó que en este caso se comprometieron en cumplir pagando G. 100.000 millones por mes en enero y febrero, lo que correspondería a lo administrado por el MDS (Asunción, Central y Presidente Hayes), mientras que las deudas de las gobernaciones las pagarían las administraciones descentralizadas.

Con las constructoras estarían pagando más de G. 300.000 millones en enero, febrero y marzo, totalizando así cerca de G. 1.000 millones en los tres meses a fin de amortizar la deuda, según manifestó

Sobre la deuda con las farmacéuticas no dio mayores detalles.