El consumo eléctrico creció 12,5% en el año 2025

A lo largo del último periodo anual, el consumo total escaló hasta los 29.419 GWh, reflejando aumento progresivo si se observa la evolución desde el año 2021, cuando la demanda se situaba en 18.583 GWh, de acuerdo con informes de la ANDE.

La Itaipú Binacional continuó siendo el pilar fundamental del abastecimiento, aportando 25.768 GWh, lo que representa el 87,6% del consumo total nacional.

Por su parte, la Central Hidroeléctrica Yacyretá contribuyó con 3.081 GWh, equivalente al 10,5%, mientras que la Central Hidroeléctrica Acaray sumó 570 GWh para cubrir el 1,9% restante.

Según la ANDE, el aumento en la demanda eléctrica evidencia la consolidación de la actividad económica y el crecimiento del sector industrial en el país.

Un indicador de esta presión sobre el sistema ocurrió el pasado 15 de diciembre de 2025, fecha en la que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó una demanda máxima histórica de 5.280 MW. Este hito no solo refleja el uso intensivo de energía en periodos de alta temperatura, sino también el creciente uso de la electricidad para las actividades de criptominería y data centers.

Resultados por desarrollo sostenible, según ANDE

Desde la ANDE resaltan que estos resultados son el fruto de una planificación técnica orientada al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

Al analizar el gráfico de barras que acompaña el reporte oficial, se observa como punto de partida el año 2021, que marca un consumo base de 18.583 GWh. A partir de ese momento, el dinamismo comienza. Para el año 2022, la gráfica muestra un incremento moderado del 5,7% que llevó la cifra a los 19.635 GWh.

Para el año 2023, la curva de demanda experimentó un salto notable del 12,4%, rompiendo por primera vez la barrera de los veinte mil gigavatios hora para situarse en 22.079 GWh.

La columna del año 2024 ilustra el pico de crecimiento más importante de todo el registro histórico reciente con un 18,5%, elevando el consumo a 26.154 GWh.