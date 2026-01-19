ANDE pagará sobrecosto de G. 1.395 millones cada mes por 15 años

El esquema de la licitación para la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, estructurado bajo la modalidad de leasing operativo, contempla que la ANDE pague 180 cuotas mensuales en concepto de alquiler de la infraestructura, con la opción de un pago final denominado Valor Residual, para quedarse definitivamente con las obras.

En este escenario, las diferencias entre los competidores son abismales. El Consorcio Chaco Boreal, integrado por las firmas Tecnoedil, Constructora Ocho A y TOCSA, presentó la propuesta más ventajosa, con una cuota mensual de G. 3.630.630.000. Sin embargo, la ANDE pretende contratar al Consorcio Alianza Chaco, conformado por CIE y Concret Mix, cuya cuota mensual se dispara a los G. 5.026.000.000.

Pagará 180 meses

De concretarse la firma del contrato con la oferta más cara, la ANDE estará asumiendo voluntariamente un sobrecosto mensual de poco más de G. 1.395 millones. Al cabo de los 180 meses que dura el compromiso, el sobreprecio solamente en concepto de cuotas ascenderá a G. 251.166 millones.

A esto se debe sumar la diferencia en el Valor Residual: mientras Chaco Boreal pedía G. 32.104 millones para traspasar la propiedad de la subestación al final del plazo, el consorcio beneficiado por la empresa estatal exige G. 47.000 millones. En este último pago, el sobrecosto adicional será de otros G. 15.000 millones.

En total, el gólpe económico para las arcas de la estatal rondará los G. 266.000 millones.

Resulta incomprensible, desde cualquier lógica de eficiencia administrativa, que la ANDE haya decidido “ahorrar” una supuesta desviación de G. 6.856 millones en la tasa de interés del oferente más barato para terminar pagando G. 266.000 millones más por la misma obra, coinciden los referentes del sector consultados.

El argumento para descalificar a la mejor oferta fue una diferencia de apenas el 0,01% en la tasa de interés nominal, un tecnicismo que el consultor del sector energético, Ing. Guillermo López Flores calificó recientemente como una decisión “económicamente irracional”.

Tarifazo de ANDE pero para dilapidar

La gravedad de este manejo financiero se nota al observar el contexto institucional. La propia ANDE viene operando un fuerte cabildeo para lograr un aumento en las tarifas del servicio de electricidad, argumentando un déficit financiero que le impide realizar inversiones necesarias.

Es decir, mientras la empresa alega que le falta dinero y quiere traspasar a la ciudadanía este problema, se dará el lujo de dilapidar sumas millonarias por una interpretación y enfoque que privilegian el cumplimiento de un decimal sobre el valor real del dinero.

La aplicación de lo que los oferentes llaman el “filtro ilegal” de la tasa de interés ha servido para despejar el camino a las ofertas más onerosas, vulnerando el principio de que las adjudicaciones deben otorgarse siempre a la propuesta más beneficiosa para el interés público.