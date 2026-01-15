ANDE pagará G. 266.000 millones más para “ahorrar” G. 6.856 millones

La ANDE realizó la reevaluación de la licitación para la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, en la que tomó la misma decisión que al principio: adjudicar la obra a la tercera mejor oferta económica.

Bajo un esquema que analistas y oferentes califican como un “filtro ilegal”, la empresa estatal eléctrica se encamina a adjudicar una obra con un sobrecosto de G. 266.000 millones. El argumento para descartar las opciones más económicas no fue la falta de capacidad técnica ni la insolvencia de las empresas, sino una diferencia de apenas el 0,01% en el cálculo de una tasa de interés.

El conflicto radica en la metodología aplicada por el Comité de Evaluación de la ANDE. Según documentos internos, la convocante decidió priorizar el llamado “precio del dinero” por encima del precio total de la obra. Para lograr este objetivo, la institución creó una métrica propia que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro del cálculo de los intereses, para luego compararla de forma directa con la tasa del BCP, que es la tasa de interés promedio ponderada activa nominal publicada por el Banco Central del Paraguay para préstamos comerciales a más de un año.

Lea más: ANDE descalifica a la oferta más barata para la construcción de la subestación Carmelo Peralta

Esta comparación eliminó al Consorcio Chaco Boreal, integrado por las constructoras Tecnoedil, Ocho A y TOCSA, que había presentado la oferta más económica: propuso el precio total más bajo, el mejor Valor Actual Neto (VAN) y la cuota periódica más pequeña que la ANDE debería pagar durante los 180 meses que dura el contrato de leasing operativo. Sin embargo, toda esta conveniencia financiera fue desechada por un margen ínfimo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe de reevaluación indica que el tope de la tasa de interés permitido era del 11,24%, cifra establecida por el BCP al momento de la apertura de sobres. El Consorcio Chaco Boreal presentó una tasa del 11,25%. Esa diferencia de una sola centésima, equivalente a unos G. 6.856 millones sobre el volumen total de la oferta, fue el motivo argumentado por los evaluadores para declarar la descalificación de la propuesta más barata. Lo que resulta llamativo es que, por supuestamente “ahorrar” esos G. 6.856 millones que excedían el tope técnico, la ANDE terminará pagando G. 266.000 millones más al adjudicar a la tercera mejor oferta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La lógica aplicada por el comité evaluador, compuesto por los ingenieros Jorge Amarilla Cañete, Rose Marie Gil de Stark y la abogada Juana Benítez, genera críticas y debates al respecto.

Lea más: ANDE: gran diferencia entre ofertas para la subestación Carmelo Peralta

Incluso la segunda mejor oferta, presentada por la firma Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.), fue eliminada bajo el mismo criterio al presentar una tasa del 11,33%. De este modo, el camino quedó despejado para el Consorcio Alianza Chaco (CIE S.A. y Concret-Mix S.A.), cuya propuesta es significativamente más onerosa, pero se ajusta al corsé financiero diseñado por la ANDE.

Un técnico del sector dio el ejemplo de la compra de un vehículo: “supongamos que querés comprar un automóvil, pero no querés pagar más de 40 millones por el motor. La empresa A te ofrece el auto en 100 millones, pero te dice que el motor vale 35 millones; la empresa B te ofrece el auto en solamente 80 millones de guaraníes, pero te aclara que el costo del motor es de 41 millones. ¿Cuál debés comprar? No tengo ninguna duda de que elegirá esta última oferta y pagar 80 millones por el auto”.