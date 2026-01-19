Caja Fiscal: Subir el IVA para atender déficit sería “parche” que arriesga la marca país, alerta analista

El debate sobre la reforma del sistema jubilatorio público volvió a ganar intensidad luego de las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que sostener el déficit de la Caja Fiscal sin cambios estructurales obligaría al Estado a buscar nuevas fuentes de financiamiento.

En ese escenario, y ante el rechazo de los sectores de militares, policías y docentes hacia el actual plan de reforma presentado al Congreso por el Ejecutivo, el ministro mencionó como ejemplo extremo la posibilidad de elevar el IVA hasta el 14%, en caso de que el Tesoro deba asumir un mayor peso en el financiamiento del sistema.

Para Emilio Rojas, presidente de Investor Fiduciaria, romper el esquema histórico del “triple 10” (IVA, renta personal y renta empresarial) implicaría mucho más que un simple ajuste tributario.

“Paraguay construyó durante años una ventaja reputacional basada en reglas simples, previsibles y tasas competitivas. Elevar el IVA rompe esa señal y puede introducir incertidumbre en el análisis país, especialmente en proyectos con márgenes ajustados y alta exposición al consumo interno”, señaló.

Incluso, el representante del sector fiduciario sostiene que elevar los impuestos no sustituye la necesidad de reformas estructurales en el sistema jubilatorio. En esa línea, afirmó que “financiar un déficit previsional estructural con IVA se parece más a un parche que a una solución de fondo”.

Apuntó a que la verdadera fortaleza económica surge de una reforma que ataque el origen del déficit, como el gasto ineficiente y los privilegios sectoriales, en lugar de erosionar la ventaja competitiva que representa tener tasas bajas y previsibles.

Presión sobre la rentabilidad

En el plano operativo, explicó que un eventual aumento de cuatro puntos en el IVA impactaría de lleno en proyectos de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, cuyos números se calculan de antemano y dejan poco margen para absorber cambios impositivos.

Aunque el IVA sea técnicamente recuperable para algunos actores, apuntó que en la práctica se generan descalces de caja entre créditos y débitos fiscales.

“Para un fideicomiso, que administra pagos y obligaciones con fechas concretas, eso implica mayor necesidad de capital de trabajo y puede reducir la tasa interna de retorno del inversionista o aumentar la dependencia de financiamiento puente”, expuso el profesional.

¿Cómo afecta al consumo interno?

Respecto al consumo, advirtió que el carácter regresivo del IVA impacta directamente en los precios, lo que suele empujar a los consumidores a postergar la compra de bienes durables o servicios discrecionales.

En ese contexto, explicó que los fideicomisos que administran cobros y garantías verían cómo las ventas se vuelven más lentas, se alargan los plazos de pago y aumenta el riesgo de atrasos en la cadena de cobros.

Rojas concluyó considerando que lo responsable por parte del Estado sería “encarar una reforma integral: alinear aportes y beneficios, corregir inequidades, mejorar eficiencia del gasto y fortalecer la formalización tributaria, antes que ‘buscar más impuestos’ que terminan afectando proporcionalmente más a la mayoría”.

Urgente reforma de la Caja

El titular del MEF habló de elevar el IVA luego de que el exministro de Hacienda, César Barreto, hiciera un análisis al respecto. Para Fernández Valdovinos, quien dio la razón a su predecedor en el cargo, incluso el cálculo quedaría corto, pues el déficit de la Caja Fiscal es cada vez más grande.

Por ello, el Gobierno de Santiago Peña presentó el 30 de diciembre de 2025 el plan de reforma de la Caja, que prevé, entre otros puntos, equiparar a 57 años la edad mínima de jubilación y elevar el aporte de los funcionarios a 16 al 19% y que el Estado, que hoy no aporta, lo haga en 3%.

Precisamente, la gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Coronel, realizó una presentación técnica la semana última ante la Comisión Permanente del Congreso en la que informó que la Caja Fiscal cerró el último ejercicio con un déficit de 380 millones de dólares, equivalente al 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Precisó que las fuerzas públicas fueron las principales aportantes a este déficit, con 210 millones de dólares, mientras que el magisterio nacional registró un déficit estimado de 174 millones de dólares, cubierto hasta el momento con recursos acumulados de otros sectores superavitarios del programa civil.

Asimismo, indicó que el déficit acumulado en los últimos diez años asciende a 1.683 millones de dólares, de los cuales 1.493 millones corresponden a las fuerzas públicas y fueron financiados mediante impuestos generales. Agregó que más de 890 millones de dólares correspondieron al magisterio nacional, cubiertos con recursos excedentes del programa civil.

Nueva reunión prevista para esta semana

La Comisión Permanente del Congreso recibirá nuevamente esta semana a los agentes afectados por los alcances del proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal.

Para esta semana quedó pendiente la realización de una segunda reunión con referentes y representantes del sector docente, que quedaron en presentar una contra propuesta para la reforma. En principio, el encuentro quedó marcado para el jueves 22 de enero, aunque eso se confirmará esta semana.