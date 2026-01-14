Reforma de la Caja Fiscal: ministro pide repensar a quienes tienen “beneficios únicos”

Varios sectores se oponen a la reforma de la Caja Fiscal planteada por el gobierno, ya que la misma establece aumentar los años de aporte y una edad mínima para jubilarse de entre 57 y 62 años.

Esto afecta principalmente al sector docente y de las fuerzas públicas, quienes en su mayoría se jubilan a los 45 años, aunque la falta de previsión con respecto al fondeo de la caja generó un déficit que solo el año pasado alcanzó los US$ 380 millones, y a casi US$ 1.600 millones en la última década, lo que se financia con recursos del Tesoro, que proviene del aporte de los contribuyentes.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó que quienes se oponen a la reforma planteen que el Estado aumente su aporte al 14% e incluso dijo que habría que preguntarle a la ciudadanía si estaría de acuerdo con que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) - que pagamos todos - aumente del 10% al 14%.

“El Estado está poniendo luego su parte, son US$ 380 millones que se están poniendo. El año pasado la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que fue una de las reformas que hicimos, tuvo un incremento de impuestos gracias a su mejor gestión de alrededor de US$ 400 millones, es decir, el monto del déficit es equivalente a todo el esfuerzo que hizo la DNIT para recaudar más”, sostuvo.

Valdovinos culpa falta de inversión al déficit de la caja

Valdovinos insistió en que debido al déficit de la Caja Fiscal que tuvo que ser cubierto con la recaudación de la DNIT, el gobierno tuvo menos recursos para pagar medicamentos, obras cuyos pagos tienen atrasados, o para más recursos del programa Hambre Cero.

“Tenemos que preguntarle a la ciudadanía, ¿seguimos con el mismo esquema o cambiamos algo? Cambiamos en el sentido de que sí, el Estado puede seguir aportando algo de manera transparente, como presentamos nosotros, pero también aquellos que tienen beneficios únicos deberían repensar. Estuve hablando con una persona ayer y me pareció interesante, porque ellos, creo que dijeron algo de que a los 45 ya no podían más trabajar o algo así. Yo me pregunto: ¿y durante la dictadura ellos no trabajaban durante más de 45 años, 50 años y demás?”, señaló.

Agregó que seguirán debatiendo sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de la reforma de la Caja Fiscal, ya que la misma es necesaria por el déficit que aumenta alrededor de US$ 100 millones por año.

Ante la propuesta de equiparar el aporte de trabajadores y patronal al que tiene el Instituto de Previsión Social (IPS), respondió que no se pueden extraer las reglas de la previsional a conveniencia, por lo que de aplicarlas, también se debería establecer la edad mínima de 65 años para jubilarse.

“Estamos abiertos nosotros a una discusión seria, a una discusión donde nos presenten alternativas, donde la solución no sea la solución fácil, estatus quo para que el Estado siga poniendo US$ 180 millones por año. Nunca vas a tener ninguna reforma a la totalidad de un consenso, nosotros nos debemos a la ciudadanía, acá estamos viniendo al congreso que le representa a la ciudadanía a través del voto popular, ellos son los que finalmente van a decidir”, refirió.

Comparación entre la Caja Fiscal con IPS

Reiteró que cuando no hay medicamentos en los hospitales o atrasos en la deuda con las vialeras, las mismas se dan a causa del malgasto público debido a “algunos beneficios extraordinarios para alguna gente que no aporta lo suficiente”.

Sobre la posibilidad de que la reforma de la Caja Fiscal afecta políticamente al partido y movimiento oficialista en pleno año electoral, dijo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen una visión técnica y las cuestiones políticas la van a considerar seguramente en el Congreso o el Presidente de la República.

Comparando con IPS, el sistema solidario de aportes, la previsional cuenta hoy en día con 10 aportantes activos por cada jubilado, mientras en la Caja Fiscal solo hay 3 por cada jubilado.

Basándose en esto, Valdovinos culpó a que el déficit se genera porque los aportantes de la Caja Fiscal se jubilan muy rápido, además de que en el sector público no se puede equiparar la cantidad de aportantes aumentando la cantidad de funcionarios públicos, sino “los impuestos no alcanzarían para nada”.