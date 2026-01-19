MEF destina G. 1.469 millones a los tres últimos veteranos de la Guerra del Chaco: Hoy cumple 110 años uno de ellos

La Asociación de Descendientes, Herederos, Enfermeras y Madrinas de la Guerra del Chaco (conocida también como la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco - UPV Chaco) está de fiesta. El héroe Don Canuto González, uno de los tres últimos veteranos de aquella contienda, cumple hoy 110 años.

En el marco de este acontecimiento, ABC visitó el fin de semana la sede de la UPV Chaco, en la ciudad de Luque, donde el equipo periodístico fue recibido por los miembros de la organización Miguel Ángel Gill Delgado, Aquiles Parra Gaona, Julián Espínola Godoy.

Según destacaron, la presencia de un veterano héroe en cada acto conmemorativo es, para ellos, un privilegio.

Los tres últimos excombatientes

Es que ya solo quedan tres excombatientes que pueden contar en primera persona cómo defendieron tierras paraguayas y soberanía nacional en la Guerra del Chaco. Ellos son don Canuto González Brito, de Luque, departamento Central (110 años); don Virgilio Dávalos, de Coronel Oviedo, Caaguazú (111); y don Juan Bautista Cantero Silva, de Itakyry, Alto Paraná (108).

Pero hoy el protagonista es don Canuto, quien acompañado de toda su familia celebró su cumpleaños el fin de semana. Según informó su entorno, se alistó con apenas 15 años en el Regimiento de Infantería N.º 2. Padre de ocho hijos, abuelo de trece nietos y bisabuelo de siete, reside actualmente en la Quinta Compañía de Luque, a pocos minutos de la sede de la UPV Chaco.

Asimismo, según contaron, el veterano recibió también la visita de una comitiva de las Fuerzas Armadas, encabezada por el ministro de Defensa Nacional, Óscar González; y los comandantes del Ejército y del Comando Logístico, quienes entregaron reconocimientos en nombre del Estado.

La jornada estuvo marcada por la calidez y fue coronada con una serenata que brindó la banda musical de dicha institución.

De acuerdo con lo relatado, Don Canuto se mostró contento, lúcido y de buen humor.

¿Cómo se conserva hoy la memoria?

Según contó Aquiles Parra a este diario, la memoria de la Guerra del Chaco es custodiada por la UPV Chaco, que reactivó su sede en 2014 para evitar el abandono y posible pérdida de un local declarado Patrimonio Histórico Nacional.

El predio, construido por los propios veteranos del conflicto armado, funciona también como un pequeño museo histórico. En sus salas se conservan objetos originales de la guerra, según pudo observar ABC: armas, uniformes, documentos y una histórica bandera paraguaya.

Una galería de fotografías recuerda, además, a los cerca de 700 luqueños que partieron desde el Puerto Sajonia rumbo al Chaco para defender la patria.

La entidad se sostiene principalmente con aportes municipales y cuotas sociales, y enfrenta dificultades para mantener un museo sin personal permanente y para conservar el panteón de excombatientes, según lo explicado a nuestro diario.

El aporte financiero del Estado

Cada uno de los tres veteranos reciben mensualmente G. 2,6 millones en concepto de pensión, más G. 37,9 millones en subsidio. Así, el Estado les destina G. 1.469 millones al año, según datos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A esto se suman los pagos destinados a herederos y beneficiarios con derecho legal. Están registradas 2.200 herederas viudas, a las que se destinan G. 72.258 millones al año; 1.550 herederos hijos con discapacidad, que reciben G. 50.319 millones anuales; 460 herederas hijas solteras, G. 14.411 millones; y un solo hijo menor, según el reporte del MEF, al que se abonan G. 30,9 millones al año.