Economía
20 de enero de 2026 - 12:06

Gobierno promociona becas, mientras becarios reiteran falta de pagos

FO11762ALMI
Postulantes a las Becas del Gobierno (Foto de archivo). Carlos Almirón

El Ministerio de Economía promociona en sus redes sociales que sigue abierta la convocatoria para postular a las becas de Taiwán. Lejos de hacer consultas relacionadas con la postulación, el posteo se llenó de consultas relacionadas con la falta de pagos. Los beneficiarios que ya están en otros programas señalaron que si no tienen asistencia de sus familiares, no pueden sostenerse por los constantes retrasos.

Por ABC Color

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para las becas “MOFA-Taiwán 2026″, mediante la cual se financiarán estudios de maestría y doctorado. A través de sus redes, el Ministerio de Economía recordó que el plazo cierra el 27 de febrero y detalló los requisitos y toda la información necesaria.

Los becarios que forman parte de otros programas aprovecharon el posteo para pedir el calendario de pagos. Resaltaron que siempre se dan con mucho retraso y que el ajuste anual es ínfimo. “A nadie le importa su publicación... La gente quiere saber el calendario de pagos“, insistió una persona.

“Hermoso ir a estudiar a otro país! Pero, si te vas, tenés que tener a alguien que te ayude desde acá porque o sino pasás muy mal. Por experiencia digo”, manifestó otra de las jóvenes que comentaron.

Becarios lamentan falta de pagos y retrasos.
Quejas no son nuevas

Al cierre del año pasado, unos 40 beneficiarios de las tan promocionadas Becas del Gobierno reclamaron que seguían sin cobrar por el segundo semestre del año, pese a que ya en setiembre presentaron todos sus documentos.

El grupo depende de la Secretaría Nacional de la Juventud, que tiene a su cargo a unos 350 jóvenes dentro del proyecto. La ministra Salma Agüero aseguró que una partida de estudiantes no llegó a cobrar en octubre debido a que no presentaron sus documentos a tiempo, pero esas declaraciones fueron negadas por los estudiantes.

