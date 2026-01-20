Gobierno promociona becas, mientras becarios reiteran falta de pagos

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para las becas “MOFA-Taiwán 2026″, mediante la cual se financiarán estudios de maestría y doctorado. A través de sus redes, el Ministerio de Economía recordó que el plazo cierra el 27 de febrero y detalló los requisitos y toda la información necesaria.

Los becarios que forman parte de otros programas aprovecharon el posteo para pedir el calendario de pagos. Resaltaron que siempre se dan con mucho retraso y que el ajuste anual es ínfimo. “A nadie le importa su publicación... La gente quiere saber el calendario de pagos“, insistió una persona.

“Hermoso ir a estudiar a otro país! Pero, si te vas, tenés que tener a alguien que te ayude desde acá porque o sino pasás muy mal. Por experiencia digo”, manifestó otra de las jóvenes que comentaron.

Quejas no son nuevas

Al cierre del año pasado, unos 40 beneficiarios de las tan promocionadas Becas del Gobierno reclamaron que seguían sin cobrar por el segundo semestre del año, pese a que ya en setiembre presentaron todos sus documentos.

El grupo depende de la Secretaría Nacional de la Juventud, que tiene a su cargo a unos 350 jóvenes dentro del proyecto. La ministra Salma Agüero aseguró que una partida de estudiantes no llegó a cobrar en octubre debido a que no presentaron sus documentos a tiempo, pero esas declaraciones fueron negadas por los estudiantes.

