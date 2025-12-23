Becas: jóvenes desmienten a ministra de la Juventud y exigen pagos

Termina el año y el Poder Ejecutivo sigue sin pagar el desembolso de las Becas del Gobierno del Paraguay, a un gran número de jovenes en este segundo semestre. Los estudiantes reclaman que mantienen deudas y gastos que esperan saldar con este beneficio.

Mientras que el Gobierno del presidente Santiago Peña no cumple con lo prometido a los jóvenes, que estudian en busca de un futuro mejor, ya promociona la siguiente edición de este programa, a desarrollarse en el 2026.

Los becarios reclaman que el problema se inició a partir de la convocatoria 2025, cuando la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, se incorporó como mediadora mediante la “fusión” de lo que era anteriormente el programa de becas de Itaipú, con lo que ahora denominan Becas del Gobierno.

La titular de Juventud, aseguró que existe un listado pendiente de becarios, cuyas transferencias aún no fueron procesadas porque “no estaban en regla las documentaciones requeridas”, que presentaron en forma tardía.

Jóvenes desmienten a ministra de la Juventud

Los becarios afectados por la deuda del Gobierno, aseguran que al contrario de lo manifestado por la ministra Salma Agüero, sí presentaron los documentos necesarios en tiempo y forma, según el calendario establecido entre el 23 de septiembre y el 10 de octubre.

“Presentamos todos nuestros documentos en esas fechas, no tuvimos objeciones”, apuntó una de las becarias.

Para los que ya están estudiando las carreras, algunos de los documentos que debieron presentar en el segundo semestre son, datos sobre la sede y carrera adjudicada, materias cursadas en la actualidad, constancia de promedio general actualizado y malla curricular de la carrera. Además, recibo del pago anterior.

La ministra confirmó que son 40 los alumnos afectados por la falta de desembolso en esta segunda parte del 2025.