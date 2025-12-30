Becas del Gobierno: termina el año y becarios siguen sin cobrar

Becarios del programa Becas del Gobierno del Paraguay, denunciaron el 22 de diciembre que todavía no recibieron el pago de este beneficio, correspondiente al segundo semestre del año.

El reclamo de los jóvenes apunta que a partir de la convocatoria 2025, la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, se incorporó como mediadora de este proyecto, mediante la “fusión” de lo que era anteriormente el programa de becas de Itaipú, pero que ahora denominan Becas del Gobierno del Paraguay.

Lea más: Becas: jóvenes desmienten a ministra de la Juventud y exigen pagos

Esto implica que la SNJ tiene a su cargo a un grupo de becarios y que recibe transferencias desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para los pagos semestrales a estos beneficiarios.

En el caso de Juventud, según indicó la ministra Salma Agüero, tiene a 346 estudiantes universitarios que dependen de esta cartera estatal. De los 346, se mantenía la semana pasada una deuda con 40 jóvenes, mientras que el resto ya recibió los pagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Siguen sin cobrar sus becas

Los estudiantes denunciaron que pese a las promesas por parte de la ministra Agüero, todavía no cobraron un solo guaraní de lo que corresponde al segundo semestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú omite lista de Becas del Gobierno y obliga a familias a costear las cuotas

Mientras, el Gobierno ya promociona la convocatoria para nuevos becarios, a pesar de que mantiene en vilo al grupo de 40. “Ya se viene el Año Nuevo y nosotros estamos sin cobrar, después tenemos que inscribirnos, pagar la matrícula y todos los gastos que conlleva una carrera en la universidad”, manifestó una de las denunciantes.

Lamentaron una supuesta “inoperancia” de la SNJ para dar una respuesta efectiva a los universitarios.

“Lo único que hicieron fue tirarnos fechas falsas de asignaciones y luego responsabilizar a la parte administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, apuntaron.