Petropar: lluvia de reparos en la millonaria licitación para “terminar” planta de Troche

Una lluvia de cuestionamientos se acumuló en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en torno a la llamativa licitación de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, para la “construcción de una planta de molienda de 5.000 toneladas de caña por día (TCD)” en la alcoholera de Mauricio José Troche, departamento del Guairá.

Pese a las numerosas consultas y dudas, la petrolera pública sigue sin responder a los interesados, a pocos días de la recepción de ofertas, prevista para este miércoles 28 de enero.

La estatal prevé destinar un monto máximo de G. 130.493 millones (unos US$ 20,1 millones al cambio actual), mediante un contrato abierto, según los datos publicados en el portal de la DNCP (ID 477512). Sin embargo, los potenciales oferentes reclaman que ni siquiera se hayan publicado las especificaciones técnicas necesarias para ejecutar la obra, situación que hasta la fecha no fue aclarada por Petropar.

“Solicitamos se ponga a disposición de los oferentes las especificaciones técnicas de los ítems o sectores a cotizar, a fin de cotizar en igualdad de condiciones. Las mismas no se encuentran entre los documentos de licitación”, señala una de las consultas realizadas en el portal, que continúa sin respuesta.

Otro interesado advirtió que en el ítem “preparación de caña de azúcar” se mencionan materiales y montaje de accesorios, pero no se incluyen datos técnicos básicos, como capacidad de motores, reductores, tipo de cableado o bases civiles.

Asimismo, otra consulta apunta que en el ítem 3, cuando se hace referencia a “materiales y montaje”, no queda claro si se trata de la provisión de equipos como cinta metálica, cuchilla picadora, martillos, desfibrador, tambor nivelador, placa desfibradora, esparcidor de caña preparada, electroimán y cinta de goma rápida, o si solo se refiere a los materiales para el montaje de estos.

Observan falencias del proyecto anterior

Otro oferente recordó que en el proyecto anterior las cantidades de equipos del ítem 1 contemplaban dos puentes grúa, sin especificar capacidad, por lo que insistió en la necesidad de contar con especificaciones técnicas claras en el actual llamado.

También se cuestionó la modalidad de pago. Uno de los interesados señaló que uno de los principales inconvenientes que enfrentó la empresa contratista anterior estuvo relacionado con el esquema de pagos establecido en el contrato. “Observamos que en la presente licitación se mantiene el mismo esquema. Por este motivo, solicitamos saber si existe la posibilidad de modificar la forma de pago, optando por el formato de certificación mensual”, indica la consulta.

Otra empresa solicitó que Petropar aclare las cantidades exactas de los equipos incluidos en el ítem 3, sin utilizar “etcétera”, para poder realizar una cotización adecuada.

Además, varias firmas pidieron una prórroga de 45 días para la presentación de ofertas. La solicitud se fundamenta en la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo de la documentación disponible, en particular de los planos suministrados. Los interesados también señalaron la ausencia de especificaciones técnicas, lo que dificulta la validación de los planos, así como la falta de claridad en el alcance de la provisión, ante la inexistencia de una planilla referencial de cantidades.

La contratación anterior que fracasó

Con esta nueva millonaria “inversión”, Petropar busca “terminar” la fallida obra del tren de molienda de Troche, adjudicada en diciembre de 2021 a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, durante la administración de Denis Lichi (ANR), actual gobernador de Cordillera, por G. 195.299 millones.

La empresa no logró concluir la planta en el plazo previsto, pese a haber percibido un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que la obra se convirtió en otro “elefante blanco” de la estatal en Troche. Tras un avenimiento ante la DNCP, en julio de 2023, se subcontrató a la firma Ocho A, vinculada al empresario y actual senador Luis Pettengill, para culminar los trabajos. Sin embargo, la administración de Jara suspendió las obras y resolvió rescindir el contrato.

Justamente, en el portal de la DNCP, los interesados en el nuevo llamado también mencionaron que durante la visita técnica realizada el pasado 13 de enero se indicó que los trabajos a ejecutar consisten en el montaje de los equipos y la ejecución de obras civiles ya existentes en el predio. Por ello, solicitaron confirmar si dichos equipos y estructuras se encuentran completamente liberados y son propiedad de Petropar, consulta que sigue sin respuesta.

Lo concreto es que EISA recurrió a un tribunal de cuentas contencioso-administrativo de la capital para frenar la rescisión del contrato. En caso de que la medida cautelar resulte favorable a la empresa, Petropar no podría ejecutar las obras que nuevamente pretende contratar.