Viviendas del Bañado Sur: obra con préstamo del BID aprobado en 2019 registra apenas 35% de avance

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que las obras de infraestructura urbana del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú alcanzan un avance de apenas el 35% y que se desarrollan conforme al cronograma establecido, según datos oficiales de la institución.

Los trabajos corresponden a los equipamientos públicos y comunitarios que se construyen en un predio de 67 hectáreas rellenadas en la Costanera Sur. Sin embargo, el financiamiento del proyecto ya fue promulgado en noviembre de 2019 mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pese al tiempo transcurrido, las obras aún se encuentran en una etapa inicial. Mientras tanto, el Estado ya enfrenta el pago de millonarios intereses por el empréstito.

Las obras están a cargo del Consorcio TYCIV II SA, integrado por Topografía y Caminos SA y Constructora Isacio Vallejos SA, por un monto de G. 181.498.015.121 (equivalentes a US$ 23,5 millones al tipo de cambio actual), bajo la representación de Francisco Griñó.

Recién avanzó la primera etapa

Esta fase constituye la primera etapa del proyecto, que contemplará posteriormente —a través de una nueva adjudicación— la construcción de unas 2.500 viviendas, destinadas a beneficiar a aproximadamente 9.500 personas del Bañado Sur de Asunción, se informó.

Actualmente, los trabajos viales en ejecución incluyen la conformación de calles, veredas y bicisendas, además del movimiento de suelo en las manzanas. También se desarrollan obras de infraestructura eléctrica, como redes y alumbrado público. En paralelo, avanza la colocación de adoquines y se prevé el inicio del pavimento de hormigón en las avenidas circunvalatorias del nuevo barrio, con el objetivo de mejorar la conectividad y accesibilidad del área.

Asimismo, se ejecutan obras del sistema sanitario y de desagües, que incluyen alcantarillado sanitario, cañerías, registros y estaciones de bombeo, componentes considerados clave para la posterior construcción de las viviendas y de la infraestructura pública del barrio.

Obra financiada por el BID

La iniciativa financiada por el BID es presentada como una intervención de alto impacto social, cuyo eje central es la participación activa de la comunidad en el desarrollo de las obras. Según el MOPC, este enfoque busca reforzar el carácter social del proyecto, pero todo apunta a que la cantidad de viviendas no cubrirá la totalidad de las necesidades.

“El Programa de Rehabilitación y Viviendas Bañado Tacumbú (PRVBT) apunta a una transformación integral de la realidad de las familias beneficiarias. El plan no solo contempla la construcción de viviendas con todos los servicios, sino también infraestructura urbana sostenible, espacios públicos y acciones de mitigación ambiental, como el saneamiento de la laguna Yrupé y la creación de un parque ecológico”, resaltó la institución.

El proyecto también prevé un plan de gestión de residuos sólidos y el fortalecimiento del tejido social, además de la incorporación de equipamientos públicos y comunitarios, como centros educativos, unidades de salud, espacios de atención social, áreas verdes y plazas, con el objetivo de promover una integración urbana plena.

Para consultas, quejas o reclamos, el MOPC habilitó la plataforma digital Tacumbú Oñondive (prvtacumbu.mopc.gov.py).