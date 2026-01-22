Aportes jubilatorios para fuerzas militares son insuficientes porque hay pocos efectivos activos, afirman

Continúa el debate en torno a la polémica reforma de la Caja Fiscal que propone el Poder Ejecutivo, que argumenta que es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad a futuro de las cajas jubilatorias de funcionarios públicos, algunas de las cuales son deficitarias.

Los cambios que propone el gobierno afectarían a los sectores de docentes, magistrados judiciales y fuerzas de seguridad - policías y militares. En general, se propone elevar la edad mínima de jubilación a 57 años para la jubilación extraordinaria y a 62 años para la jubilación ordinaria, y elevar el aporte de los afiliados a las cajas del 16 al 19 por ciento de sus salarios.

En el caso concreto de la caja de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se eleva el tiempo mínimo de servicio para acceder a la jubilación: actualmente un militar puede jubilarse con el 50 por ciento de su salario al cumplir 15 años de servicio, pero ahora deberá vestir el uniforme por 20 años.

Lea más: Caja Fiscal: militares y policías pretenden que Itaipú financie déficit o bien, una tasa al agro

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Haciendo eco al reclamo del sector docente, asociaciones de efectivos militares han cuestionado aspectos del proyecto del Ejecutivo y reclaman, entre otras cosas, que el Estado aporte a las cajas más que el 3 por ciento del salario de cada funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No hay suficientes aportes por falta de militares activos

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el coronel retirado Amancio Servín, presidente del Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, explicó que uno de los motivos principales por los que existe un déficit que afecta a las jubilaciones de los militares es el bajo número de efectivos con que cuentan las fuerzas militares en Paraguay.

“Nuestro sistema de jubilación es de reparto”, dijo. “Para que un retirado tenga su jubilación tranquilo, debe haber cinco a siete personales en actividad (por cada retirado)”, pero apenas hay dos oficiales por cada jubilado, el aporte no da para pagar”.

Lea más: Caja Fiscal: posturas divididas de las fuerzas públicas sobre la administración del sistema

Estimó que, entre oficiales y suboficiales retirados, las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 8.000 jubilados. En cambio, hay solo alrededor de 14.000 efectivos en actividad aportando.

“Queremos que se respeten nuestros derechos adquiridos”

Servín negó que los oficiales retirados pidan que sean aumentados los impuestos para cubrir el déficit, pero insistió en que es necesario que “el Estado ponga más”.

Señaló la diferencia que existe en el régimen previsional del sector privado, donde el empleado aporta al fondo jubilatorio del Instituto de Previsión Social el 16,5 por ciento de su salario y el empleador paga el 9 por ciento.

Lea más: Ministro remarcó que si no se toca la edad mínima de jubilación, “esto no va a ser sostenible”

Agregó que, según “comentarios” que escuchó, en general los militares activos no tendrían problema con el aumento del mínimo de años de servicio para acceder a la jubilación.

“Somos conscientes que se debe hacer la reforma, pero queremos que se respeten nuestros derechos adquiridos”, subrayó.