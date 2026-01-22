Reforma de la Caja Fiscal es una “necesidad de toda la sociedad paraguaya”, según la UIP

Continúa el debate en torno al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo, que argumenta que es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad a futuro de algunas de las cajas jubilatorias de funcionarios públicos como las del magisterio nacional, docentes universitarios o fuerzas de seguridad, que son deficitarias.

Algunas de las medidas propuestas por el gobierno incluyen el aumento de edades mínimas de jubilación y un aumento en el porcentaje de sus salarios que los aportantes a esas cajas deben contribuir. Esas medidas han encontrado resistencia especialmente en el gremio docente, militares y policías.

En contraste, varios gremios de la producción han expresado apoyo al plan del gobierno, entre ellos la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuyo presidente Enrique Duarte ratificó hoy esa postura en conversación con ABC Color.

Lea más: UIP advierte sobre la insostenibilidad de la Caja Fiscal y pide consensos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El gremio ha manifestado que celebra que el gobierno haya tomado la iniciativa de abrir este debate, que fue postergado por mucho tiempo”, dijo Duarte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una necesidad de toda la sociedad paraguaya”

El empresario atribuyó la crisis que enfrentan varias cajas de la Caja Fiscal a medidas pasadas que se tomaron con “criterios populistas”, que pusieron “en riesgo toda la estructura económica de un país”.

Señaló como uno de los problemas principales el hecho de que, bajo las normas vigentes, “hay gente que se jubila con menos de 40 años” cuando “la edad productiva del ser humano ha aumentado”.

Lea más: Reforma fiscal: esta es la postura de Peña sobre aumento de impuestos, según asesor

Argumentó que el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal “no es una lucha entre partes”, sino “es una necesidad de toda la sociedad paraguaya” ante un déficit que en pocos años va a ser “incontrolable”.

Aunque manifestó apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno, Duarte rechazó que se aumenten impuestos para calzar el déficit de las cajas jubilatorias.