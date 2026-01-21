UIP advierte sobre la insostenibilidad de la Caja Fiscal y pide consensos

Mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) celebró la apertura del debate por parte del Poder Ejecutivo, al considerar que la reforma de la Caja Fiscal es un tema de “alta relevancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, cuya necesidad es planteada por el sector de manera sostenida, desde hace años.

Al respecto, señala que garantizar la viabilidad del sistema jubilatorio público exige “madurez institucional y objetivos claros” respecto del modelo que se busca construir.

El gremio de industriales advierte que cualquier definición en materia previsional tiene un impacto directo sobre la capacidad del Estado de sostener sus prioridades. En ese marco, recuerda que los impuestos representan el aporte de la sociedad para recibir servicios esenciales como seguridad, educación, salud e infraestructura.

No más impuestos

La UIP fue especialmente crítica con la práctica de cubrir los déficits del sistema recurriendo, de forma creciente, a los impuestos generales, una alternativa que calificó como “inadecuada, inaceptable y, desde todo punto de vista, un camino hacia un asegurado quiebre”.

Insistió en que la reforma debe apoyarse en consensos amplios, que prioricen el interés general y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

Según la nucleación empresarial, el desafío en este complejo contexto global es hallar la “mejor ecuación posible” que consista en evitar la desfinanciación de áreas clave del Estado, reiterando la idea de no imponer más impuestos a sectores ya exigidos y, a la vez, pedir asegurar jubilaciones que estén acordes con los aportes realizados y con las condiciones de vida de los beneficiarios.

Continúa el debate

Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, prevé una reunión para analizar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Del encuentro participarán representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, así como asociaciones y gremios de la producción, además de economistas invitados.

La iniciativa del Ejecutivo generó reacciones de distintos sectores de la sociedad. En los últimos días, sindicatos de docentes y de las fuerzas públicas presentaron contrapropuestas en las que reclaman un mayor aporte del Estado y manifiestan su rechazo a la edad mínima de jubilación prevista en el proyecto oficial.

