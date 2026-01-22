Reforma fiscal: Peña vetaría cualquier proyecto que aumente impuestos, advierte asesor presidencial

En el Congreso Nacional continúa el debate del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal remitido por el Poder Ejecutivo, que es cuestionado por diversos sectores, principalmente por los gremios más afectados, como docentes, militares y policías.

El asesor de la Presidencia de la República en Asuntos Sociales y Económicos, Juan Galeano Paredes, afirmó que la iniciativa no afecta ningún derecho adquirido, tal como cuestionan los sectores gremiales que se oponen a la propuesta.

Explicó que no se verán afectados los jubilados ni quienes ya cumplen con el régimen actual para acogerse al beneficio.

“Fue una decisión del presidente hacer frente a este problema que acarrea en términos financieros. En ningún momento se afectan los derechos adquiridos. Eso se respeta completamente. Esto es un tema estrictamente financiero. Por más que podamos tener algunas observaciones o consideraciones, en términos financieros la sostenibilidad de la caja ya no está en condiciones”, sostuvo.

Reforma de Caja Fiscal es “impostergable”

El asesor resaltó que desde el Ejecutivo consideran la reforma de la Caja Fiscal como “impostergable”, por lo que no prevén una postergación del tratamiento legislativo.

“Hemos demostrado, en estos dos años de gobierno, que el presidente Santiago Peña no esquiva los problemas y no vamos a postergar el tratamiento de la reforma de la caja fiscal”, declaró.

Según indicó, el eventual nuevo régimen se aplicaría únicamente a policías con menos de 10 años de antigüedad, militares con menos de 15 años de servicio y docentes que aún no reúnan las condiciones vigentes para la jubilación.

Peña vetaría un aumento de impuestos

Consultado sobre cuál sería la postura del presidente en caso de que el Congreso, por razones políticas y electorales —considerando la fuerza de algunos gremios como el del sector educativo—, descarte la reforma fiscal y apruebe un proyecto que implique el aumento de uno o varios impuestos, Galeano respondió que iniciativas de ese tipo.

“El presidente vetaría algo que no beneficie a la ciudadanía. Eso no cabe duda. No va a dudar el presidente en vetar si lo que termina aprobándose es algo que va a afectar a los más de 6 millones de paraguayos. Eso queda totalmente claro”, apuntó.

Subrayó que el mandatario mantiene firme su compromiso de no crear nuevos impuestos ni aumentar los vigentes.

“El presidente Peña fue muy claro desde el primer día de su gobierno. Dijo que no se van a crear nuevos impuestos ni se van a aumentar los actuales. Ese compromiso sigue vigente”, expresó.

Ejecutivo valora el debate legislativo

A su vez, indicó que desde el Ejecutivo observan con buenos ojos el tratamiento que se le está dando al proyecto de reforma fiscal en el Congreso, incluyendo el debate con todos los sectores involucrados.

Galeano enfatizó que la reforma de la Caja Fiscal responde a una situación netamente financiera. Detalló que, en términos proporcionales, se requieren seis aportantes activos por cada jubilado, mientras que actualmente la relación es de apenas dos activos por beneficiario.

Señaló que la decisión de avanzar con el plan es concreta y que el Gobierno es consciente de la sensibilidad que genera el tema en los gremios. No obstante, apeló a una “conversación franca” y a la comprensión de los distintos sectores sobre la necesidad y conveniencia de la reforma.