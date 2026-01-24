Mercosur impulsaría a Paraguay al liderazgo turístico mundial, sostienen

En el 2025 el ranking Global de Barómetro del Turismo Mundial de la ONU Turismo ubicó a Paraguay con mayor desempeño turístico.

La Ministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, señaló que los ministros de Turismo del Mercosur entendieron la necesidad de trabajar en equipo, ya que en “bloque se es más fuerte”, situación que se refleja en las decisiones que ya se vienen tomando en conjunto con la Asamblea de ONU Turismo desde el 2023 en adelante.

Producto de ello, comentó, que actualmente Paraguay está “en la boca de todos” como el país con mayor desempeño a nivel turístico mundial, reflejados en el informe de ONU Turismo de 2025, debido al crecimiento porcentual registrado, evidenció.

Productos turísticos multidestino

“Hoy entendimos que tenemos que trabajar en equipo, enfocados en productos turísticos multidestino como el Camino de los Jesuitas, la Ruta Natural del Sur y una ruta gastronómica que se está desarrollando. También con Brasil y Argentina estamos enfocados en crear la Ruta de los Estadios”, comentó.

En ese sentido, afirmó que si hay algo que caracteriza a estos países es el fanatismo por el fútbol. Además, al ser sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y del Museo del Fútbol Latinoamericano, Paraguay cuenta con una oportunidad única para liderar y ser sede de grandes eventos, sostuvo.

La ministra añadió que actualmente el país se caracteriza por una mayor cantidad de actividades vinculadas al turismo de reuniones, con cifras que batieron récord en 2025. “Sabemos que en 2026 tendremos el mismo resultado, porque poseemos eventos ganados hasta el 2031 y eso no es solo el resultado de una gestión del Estado, sino el fruto del trabajo en alianza con el sector privado”, amplió.

Líder en el segmento deportivo

Asimismo, resaltó que Paraguay lideró el segmento deportivo con eventos como los Juegos Odesur, el Rally, los Juegos Asu 2022 y los Juegos Panamericanos Junior. A su vez, desde el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND) están postulando al país como sede de grandes eventos internacionales.

“Seguiremos rompiendo récords y, sin duda, este acuerdo histórico -UE-Mercosur- beneficiará no solamente al sector agrícola o industrial, sino también al sector turístico, porque, tenemos productos turísticos multidestino que llaman mucho la atención de Europa. Los viajeros de esas naciones ya conocieron gran parte del mundo y hoy buscan experiencias, un turismo diferente y experiencial”, expresó.

Paraguay: “Un país para visitar, invertir y vivir”

Según la ministra, quienes llegan por primera vez al país lo hacen “sin expectativas” y terminan enamorándose de Paraguay. “La segunda vez que visitan ya es para realizar inversiones y luego para vivir”, aseguró la subsecretaría.

En lo que respecta al turismo de reuniones y su impacto favorable en el segundo grado de inversión, mencionó que hoy “se habla de Paraguay” y que este tipo de promoción genera curiosidad a gente de afuera, no solo a nivel turístico sino también en la búsqueda de inversiones por parte de personas que antes no conocían el país ni lo consideraban como destino de radicación del capital extranjero.

“Los resultados de la firma entre el Mercosur y la Unión Europea, en lo que respecta al grado de inversión, se estarán consolidando en los próximos años y en la práctica”, agregó.

En ese marco, precisó que el ciudadano común muchas veces “no entiende” cómo este beneficio llega a su bolsillo, pero desde el sector turístico, de acuerdo con lo que subrayó, genera un impacto con efecto derrame en distintos niveles, no solo en grandes empresas como aerolíneas y hoteles, sino también en taxistas, restaurantes y pequeños comercios. “El impacto económico real llega al ciudadano en la calle”, aseguró.

Turismo en zona fronteriza

Sobre cómo Paraguay puede fortalecer el turismo en la zona fronteriza para que no sea solo un punto de compras, la ministra explicó que cuentan con un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible hasta 2030, que contempla diversas estrategias orientadas no solo a la promoción del país, sino también a la inversión en infraestructura turística, que es uno de los principales desafíos.

“Tenemos sitios naturales como los saltos del Monday y Ñacundáy, en Alto Paraná, y muchas veces quienes llegan al lado paraguayo lo hacen solo para turismo de compras. Nuestro gran desafío es que quienes vienen a hacer comercio no se queden únicamente en eso, sino que también puedan disfrutar de nuestra cultura, naturaleza y gastronomía”, concluyó