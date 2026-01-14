¡Atención! Estas son las agencias de turismo no registradas en Senatur

Este miércoles, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) emitió un comunicado informando a la ciudadanía sobre cuatro agencias de viajes que funcionan de manera irregular, al no estar inscriptas o habilitadas en el Registro Nacional de Turismo.
Se trata de las firmas “Global Pass PY”, “Guatahára Tours PY”, “Tavapy Tours PY” y “Rihla Tours”.
La Senatur recomienda a la ciudadanía que, al momento de adquirir paquetes turísticos, verifique que la empresa de la que planea adquirirlos esté debidamente registrada para “evitar posibles incumplimientos”.
Consultas pueden ser realizadas a la Senatur al número de teléfono (021) 441 530 (interno 117) o por correo electrónico a registur@senatur.gov.py