Minerales críticos: Paraguay despierta el interés internacional por su potencial geológico

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, analizó el creciente interés internacional por los llamados minerales críticos y sostuvo que Paraguay comienza a posicionarse en ese mapa global debido a sus indicios geológicos favorables.

Bejarano habló con ABC TV tras conocerse que Paraguay recibió una invitación formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, que se celebrará el próximo 4 de febrero en Washington.

Lea más: Paraguay en el “friend shoring” de minerales críticos, aún sin el marco jurídico adecuado

Aclaró que este acercamiento debe entenderse como parte de un proceso de diálogo y cooperación técnica, más que como un acuerdo cerrado.

Diálogo con Estados Unidos

El viceministro explicó que el canciller Rubén Ramírez Lezcano mantendrá reuniones en Estados Unidos para avanzar en un entendimiento sobre tierras raras y otros minerales estratégicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es una colaboración por parte del Gobierno de Estados Unidos con Paraguay. Vamos a plantear la formación de recursos humanos, exponer la información que tenemos y cómo buscar mayor inversión en el sector minero”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que la demanda mundial por minerales críticos es hoy “altísima” y que eso coloca a países con potencial geológico, como Paraguay, dentro del radar de potencias y grandes inversionistas.

Bejarano subrayó que minerales como el litio, el uranio y el cobre adquirieron un rol central por su uso intensivo en tecnología y en la transición hacia energías limpias.

Lea más: Paraguay recibe invitación para participar en reunión sobre minerales críticos en EE.UU.

“El litio hoy es clave por su uso en baterías, pero también hay otros minerales considerados críticos. Paraguay muestra su potencial y tenemos recursos probados de uranio. No están certificadas aún las reservas, pero sí contamos con recursos comprobados”, afirmó.

Agregó que existen buenas prospecciones de tierras raras y que se está explorando litio y cobre en el Chaco, con resultados alentadores.

También recordó que el país cuenta con explotaciones de oro, actualmente el único mineral que se extrae de manera regular.

El mundo apunta a mayor uso de energía

El viceministro sostuvo que el mundo está migrando hacia el uso intensivo de energía eléctrica y que los minerales críticos juegan un papel decisivo en ese proceso.

“El mundo entero está migrando a la energía eléctrica. Hoy, ante la gran necesidad energética, los minerales tienen un rol central. A través del uranio incluso se puede generar energía”, indicó.

Lea más: Ministro afirma que existen "indicios" de presencia de tierras raras en Paraguay

Añadió que este escenario abre la puerta a la industrialización, la creación de empleo y la atracción de grandes empresas, incluso del sector de la inteligencia artificial, que demandan enormes volúmenes de energía.

Paraguay busca su desarrollo a través de la energía

Bejarano destacó que la política energética nacional fue elaborada por profesionales paraguayos formados en el exterior y con pleno conocimiento de la realidad local.

“Sabemos que nuestros recursos naturales tenemos que desarrollarlos. Para nosotros es claro que vamos a buscar el desarrollo del país, independientemente del pensamiento ideológico”, expresó.

Concluyó que Paraguay tiene un potencial enorme y que la energía y los minerales críticos serán ejes centrales para impulsar su crecimiento económico y productivo en los próximos años, siempre dentro de un marco de planificación, regulación y sostenibilidad.