Fiscalía allanó viviendas de funcionarios de Copaco: sube el monto del posible desvío

Las agentes fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla realizaron ayer allanamientos simultáneos en las viviendas del exgerente administrativo financiero y del extesorero de la estatal Copaco S.A., en el marco de la investigación de un presunto desvío de fondos. Durante las intervenciones incautaron documentaciones que serán analizadas para avanzar con otras diligencias.

El procedimiento tuvo como objetivo la búsqueda de documentos vinculados a los hechos denunciados por el presidente de Copaco, Óscar Stark, quien explicó que funcionarios del ente habrían simulado procesos de pago a favor de la Municipalidad de Asunción, correspondientes a supuestas deudas, para luego transferir los fondos a cuentas personales.

Los investigados son Osmar Cañete Roa, exgerente administrativo financiero, y Roque Alberto Damián Valdez Centurión, exjefe del Departamento de Tesorería. Ambos, aprovechando sus funciones y el acceso a los sistemas internos y a las cuentas bancarias de la empresa, habrían implementado un mecanismo para simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales.

Sin embargo, según la denuncia, los fondos habrían sido redirigidos a cuentas particulares de los propios funcionarios y de terceros vinculados, incluidos familiares.

Aumentó el monto del posible desvío

Stark confirmó hoy que se detectaron nuevos hechos que ya fueron comunicados al Ministerio Público. En ese sentido, indicó que el monto total de las transferencias irregulares ya supera los G. 1.500 millones. “Detectamos transferencias por G. 401 millones más, no autorizadas y simulando pagos a la Municipalidad de Asunción, realizadas a las cuentas de los mismos funcionarios denunciados”, expresó.

El titular de Copaco explicó además que la primera denuncia incluyó los hallazgos iniciales de la auditoría y que, a medida que surjan nuevos elementos, estos serán comunicados a la Fiscalía. “Todos los días se están detectando hechos y se van informando al Ministerio Público. La auditoría va a continuar”, afirmó.

Consultado si en su calidad de ordenador de gastos debía conocer estos movimientos, teniendo en cuenta que esos funcionarios gozaban de su confianza, Stark respondió que se trataba de “un esquema paralelo que no pasaba por los controles institucionales”. “Los pagos no fueron autorizados. Hicieron las transferencias simulando pagos a la municipalidad, sin autorización”, enfatizó.

Copaco realizó su asamblea

Por otra parte, Copaco realizó ayer su Asamblea de Accionistas, con participación de la Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

En la ocasión, se trató el proyecto de presupuesto para el presente ejercicio, conforme a las recomendaciones del Consejo Nacional de Empresas Públicas. No obstante, el balance correspondiente al año pasado aún no fue aprobado. Al respecto, Stark señaló que la aprobación se realizará en la asamblea ordinaria, prevista para abril, una vez que se cuente con el balance y la auditoría externa.